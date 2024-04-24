Хороший, плохой, невнятный. Каким получился сериал по игре Fallout

Собственно главная проблема сериала Fallout в том, что авторы напрочь провалили экспозицию и не объяснили неофитам множество очень важных вещей. Почему в середине XXI века в Америке царят непрактичные мода и стиль 1960-х? Почему популярно всё атомное? Почему техника и оружие так несуразно выглядят? С кем, черт подери, была та самая война, почти уничтожившая человечество?.. А ведь это всё основы Fallout — его ретрофутуристического, атомпанкового стиля, обоснованного тем, что в этом мире очень поздно изобрели транзисторы, не внедрили их массово, поэтому вместо микроэлектроники всё работает на лампах. Во многом из этого и происходит показанное в играх удивительное сочетание трагедии агонизирующего человечества и немного безумного шапито.