Хороший, плохой, невнятный. Каким получился сериал по игре Fallout

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Пару недель как в интернете не утихают споры вокруг сериала Fallout (18+). Пока простые зрители получают удовольствие, фанаты серии игр, по которой снят сериал, подробно разбирают, что же сценаристы и режиссеры там напутали. Григорий Ноговицын рассказывает, как, не будучи прямой экранизацией игры Fallout, сериал стал отличной их адаптацией, и какие досадные мелочи мешают ему стать лучшим примером переноса видеоигр в другой медиум.
Экранизации видеоигр… «Экранизации видеоигр никогда не меняются»… Чушь гулячья. Меняются. Последние годы фабрика грез, изнывая от кризиса идей, стала всё чаще обращаться к популярным игровым франшизам, желая подзаработать как на их аудитории, так и на новых зрителях. Последние, в свою очередь, идут покупать игры. Так что союз киностудий и игровых издателей стал взаимовыгодным.
Правда, большая часть экранизаций игр, как и раньше, оставалась непотребным продуктом, не работающими ни как самостоятельное произведение, ни как адаптация, хотя кассу в кинотеатрах и зрителей на стримингах собирали. Но успех «Аркейна» (16+) и «Одних из нас» (18+) наглядно показал, что по мотивам игр можно делать качественные, сильные, а главное коммерчески успешные экранизации. Главное, найти к ним правильный подход.
Супружеская пара продюсеров Джонатан Нолан (брат новоиспеченного оскароносца) и Лиза Джой, некогда создавшая прекрасный «Мир Дикого Запада» (давайте сделаем вид, что в природе существует лишь замечательный первый сезон), нашли правильный подход к переносу на экраны серии игр Fallout. Вышло настолько удачно, что сериал Fallout уже пару недель в топе просмотров, а игры из-за этого — в топе продаж. А фанаты франшизы в шоке, и без устали ведут споры о том, что же такого чудовищного сериал наделал с каноном игр. Они очень недовольны. Впрочем, фанаты всегда недовольны. Фанаты никогда не меняются.
Суть удачного подхода к экранизации игры оказалась проста, как бутылочная пробка, — забыть, что имеешь дело с интерактивным продуктом, и просто на его основе делать качественное драматическое произведение с интересным сюжетом, яркими героями, бодрым экшеном, и всё это сверху приправить умеренным фансервисом. Но при этом сделать так, чтобы смотреть и всё понимать мог любой человек, услышавший название франшизы впервые в жизни из заставки сериала.
Просто на словах, но так сложно в реализации! Но именно это и получилось сделать Нолану и Джой с командой сценаристов и режиссеров. Хотя не без серьезных огрехов.
Тем не менее, Fallout — чертовски увлекательный, интригующий и не проседающий ни на секунду сериал. Смотреть его весело, хотя порой там затрагивают непростые, довольно мрачные темы. Ведь действие происходит в мире, сгоревшем в пламени ядерной войны. В этом мире пытаются выжить очень разные люди: почти беспомощные в Пустоши жители Убежищ, пересидевшие апокалипсис в укрытии; рыцарский военизированный орден сектантов-техноманьяков, разумные мутанты-зомби и просто мутанты; рейдеры, ученые, каннибалы, роботы и обычные люди. Этот мир жестокий, суровый, но при этом безумный, странный, и в нем абсурдное и смешное сочетается с трагичным и ужасным. Поэтому мир Fallout так интересен.
Во многом именно благодаря такому миру авторам сериала и удалось сделать одну из лучших адаптаций видеоигры для киноэкрана. Ведь Fallout — важнейшая серия ролевых игр в индустрии. В играх отличный геймплей, интересный сюжет, небывалая вариативность, свобода отыгрыша и возможность игрока повлиять на мир. Всё это порождает множество историй в самых разных жанрах: от триллера и вестерна до фантастики и детектива. И тем, кто делал сериал, не надо было придерживаться одной конкретной истории и жанра. Можно было просто кинуть героев в этот ужасный, но очень притягательный мир, и заставить их переживать приключения в этих самых разных жанрах.
Что Джонатан Нолан и Лиза Джой, собственно, и сделали. Причем кинули они в мир очень разных героев, явно взяв за основу «Хорошего, плохого, злого». Хорошая — Люси Маклейн (Элла Пернелл), что вышла из уютного мирка Убежища в мрачную Пустошь, чтобы найти отца (Кайл Маклахлен), которого во время налета скрали рейдеры. Злой — Гуль, просто Гуль (Уолтон Гоггинс) — бессмертный разумный зомби-мутант, опасный охотник за головами, который до ядерной войны был знаменитым актером вестернов. Гуль в поисках некоего артефакта охотится за Хорошей и Плохим — членом религиозно-военного ордена «Братство стали» Максимусом (Аарон Мотен), который залутал мощную силовую броню рыцаря, к которому он бы приставлен сквайером, и случайно примкнул к Люси.
Вот только Максимус плохой не в смысле характера, а в смысле проработки персонажа. Если Люси — открытая наивная девочка со своей мотивацией, которая немного грубеет от выживания в Пустоши, а Гуль просто крутой ублюдок, и этого достаточно (к тому же его предыстория влияет на всю вселенную Fallout), то кто такой Максимус — непонятно. И чего он хочет — тоже. И как, вообще, в милитаристско-фашистской закрытой организации смогли вырастить такое бесхребетное чмо? Максимуса словно забыли нормально прописать, и на фоне хорошо показанных героев он выглядит никаким.
Благо, мир Fallout так разнообразен, что в него вписывается даже чмо в доспехах. Но вот такие множественные недоработки портят неплохой сериал. Нестыковки, глупости, несуразности, излишне вылизанный и яркий стиль умирающей от лучевой болезни планеты, взятый из поздних игр серии (в приличном обществе не упоминают кое-что с цифрой 76), и даже радикальное переписывание важнейших частей лора… Да, пепел Шейди Сэндс стучит в наши сердца… Тут фанаты Fallout тяжело вздохнули, а простые зрители ничего не поняли.
Собственно главная проблема сериала Fallout в том, что авторы напрочь провалили экспозицию и не объяснили неофитам множество очень важных вещей. Почему в середине XXI века в Америке царят непрактичные мода и стиль 1960-х? Почему популярно всё атомное? Почему техника и оружие так несуразно выглядят? С кем, черт подери, была та самая война, почти уничтожившая человечество?.. А ведь это всё основы Fallout — его ретрофутуристического, атомпанкового стиля, обоснованного тем, что в этом мире очень поздно изобрели транзисторы, не внедрили их массово, поэтому вместо микроэлектроники всё работает на лампах. Во многом из этого и происходит показанное в играх удивительное сочетание трагедии агонизирующего человечества и немного безумного шапито.
Конечно, человек, никогда не прикасавшийся к играм, всё поймет в сюжете и сможет получить удовольствие от сериала. Все-таки это отлично сделанное приключение. Но удовольствие будет неполным, без ответов на вопросы, которые поклонникам давно уже известны. Это плохо сказывается на всем сериале, потому что, по большому счету, это вовсе не экранизация Fallout, а просто очередное приключение в этой вселенной. Хорошее, плохое и невнятное одновременно.