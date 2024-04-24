Из-за водителя иномарки в Перми получили травмы две пассажирки автобуса

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
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Updated Сегодня, 13:21
Сегодня, 24 апреля около 13:07, неподалеку от Пермской печатной фабрики «Гознак» произошла автоавария. Фотография с последствиями аварии появилась в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости». В результате ДТП пострадали две женщины 71 года и 34 лет. Об этом сообщила Properm.ru пресс-служба ГИБДД Перми.
По предварительным данным, автомобиль Nissan двигался по ул. Советской Армии со стороны ул. Баумана под управлением 51-летнего водителя. Так, в районе дома № 121 по шоссе Космонавтов, при повороте направо, мужчина не пропустил автобус НЕФАЗ и допустил с ним столкновение.
Автобусом управлял мужчина 1973 года. В ходе аварии в салоне НЕФАЗа упали две женщины, после чего их доставили в мед. учреждение.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.