Из-за водителя иномарки в Перми получили травмы две пассажирки автобуса

Сегодня, 24 апреля около 13:07, неподалеку от Пермской печатной фабрики «Гознак» произошла автоавария. Фотография с последствиями аварии появилась в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости». В результате ДТП пострадали две женщины 71 года и 34 лет. Об этом сообщила Properm.ru пресс-служба ГИБДД Перми.