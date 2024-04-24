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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Из-за водителя иномарки в Перми получили травмы две пассажирки автобуса

Из-за водителя иномарки в Перми получили травмы две пассажирки автобуса

24 апреля 2024, 13:19
Фото: Телеграм-канал «ЧП Пермь | новости»
По факту инцидента проводится проверка.
Сюжет
Дтп

Сегодня, 24 апреля около 13:07, неподалеку от Пермской печатной фабрики «Гознак» произошла автоавария. Фотография с последствиями аварии появилась в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости». В результате ДТП пострадали две женщины 71 года и 34 лет. Об этом сообщила Properm.ru пресс-служба ГИБДД Перми.

По предварительным данным, автомобиль Nissan двигался по ул. Советской Армии со стороны ул. Баумана под управлением 51-летнего водителя. Так, в районе дома № 121 по шоссе Космонавтов, при повороте направо, мужчина не пропустил автобус НЕФАЗ и допустил с ним столкновение.

Автобусом управлял мужчина 1973 года. В ходе аварии в салоне НЕФАЗа упали две женщины, после чего их доставили в мед. учреждение.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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#Происшествия#Дтп#Пермь#Авария#Автобус#Проверка#Автомобиль#Пострадавшие
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