properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

В Прикамье задержали подозреваемого в убийстве 21-летней Александры Шелунцовой

Лежала голой в лесу. Муж пермячки рассказал подробности о гибели молодой жены

24 апреля 2024, 06:16
Фото: Соцсети пропавшей

В Прикамье задержали подозреваемого в убийстве 21-летней Александры Шелунцовой

Поиски девушки продолжались несколько дней.

В Пермском крае задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 21-летней Александры Шелунцовой. Девушка пропала 20 апреля — днем она вышла из дома, чтобы накопать червей для рыбалки по просьбе отца. После этого ее никто живой уже не видел.

Несколько дней продолжались поиски. 23 апреля стало известно, что Александру нашли обнаженной — она лежала в канаве в лесу за детским садом. Рядом лежала ее одежда. Пермячка скончалась из-за удушения. Камеры, расположенные на детском саде, показали, что девушка перед смертью шла рядом с высоким парнем.

В тот же день силовики задержали подозреваемого в убийстве, сообщает 59.RU со ссылкой на мужа погибшей. Супруг утверждает, что никто из его окружения не знает этого мужчину. При этом он не знает, знаком ли он был с его женой. Издание со ссылкой на источник пишет, что задержанный признался в убийстве и пояснил, что был пьян, когда совершил преступление.

Читайте также:
Лодка перевернулась. В Перми ищут мужчину, пропавшего на рыбалкеВ Пермском крае нашли погибшим мужчину, который пропал в Новый годСМИ: тело пропавшей в Яйве молодой девушки нашли в лесу со следами насилия
#Пермь#Пропал человек#Убийство#Пропал
Подпишитесь
Хороший, плохой, невнятный. Каким получился сериал по игре Fallout
Сегодня, 07:10
Сегодня в Прикамье резко похолодает, местами ожидается гроза и мокрый снег
Сегодня, 04:23
В Перми покажут последний концерт «Гражданской обороны». 18+
Сегодня, 07:04
Депутаты не одобрили расходы на благоустройство Мотовилихинского пруда
Сегодня, 05:00
За год средний чек пермяка в кафе и ресторанах вырос на 8%
Сегодня, 07:03
Фонд «Дедморозим» просит помочь девятимесячному мальчику с редкой болезнью
Сегодня, 05:44
"