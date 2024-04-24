Лежала голой в лесу. Муж пермячки рассказал подробности о гибели молодой жены

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В Пермском крае задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 21-летней Александры Шелунцовой. Девушка пропала 20 апреля — днем она вышла из дома, чтобы накопать червей для рыбалки по просьбе отца. После этого ее никто живой уже не видел.
Несколько дней продолжались поиски. 23 апреля стало известно, что Александру нашли обнаженной — она лежала в канаве в лесу за детским садом. Рядом лежала ее одежда. Пермячка скончалась из-за удушения. Камеры, расположенные на детском саде, показали, что девушка перед смертью шла рядом с высоким парнем.
В тот же день силовики задержали подозреваемого в убийстве, сообщает 59.RU со ссылкой на мужа погибшей. Супруг утверждает, что никто из его окружения не знает этого мужчину. При этом он не знает, знаком ли он был с его женой. Издание со ссылкой на источник пишет, что задержанный признался в убийстве и пояснил, что был пьян, когда совершил преступление.