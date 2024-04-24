Лежала голой в лесу. Муж пермячки рассказал подробности о гибели молодой жены

В тот же день силовики задержали подозреваемого в убийстве, сообщает 59.RU со ссылкой на мужа погибшей. Супруг утверждает, что никто из его окружения не знает этого мужчину. При этом он не знает, знаком ли он был с его женой. Издание со ссылкой на источник пишет, что задержанный признался в убийстве и пояснил, что был пьян, когда совершил преступление.