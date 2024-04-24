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Пермяка отправили в колонию на 6 лет за работу на мошенников

Молодого жителя Прикамья отправили в колонию на огромный срок за работу на мошенников

24 апреля 2024, 10:50
Фото: ideogram.ai

Пермяка отправили в колонию на 6 лет за работу на мошенников

Парень забрал у пенсионеров около 1,2 млн рублей.

В Прикамье осудили 23-летнего парня из Александровска, который работал на мошенников. Его признали виновным в пяти эпизодах мошенничества и покушениях на мошенничество.

В пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что в сентябре 2023 года парень нашел себе работу в качестве курьера через интернет. Он должен был под видом помощника следователя забирать у пенсионеров деньги. Основную часть средств он переводил кураторам, но часть денег оставлял себе. Схема обмана была стандартной — родственник попал в беду, нужны деньги, чтобы помочь ему.

Самая крупная сумма, которую курьеру удалось забрать — 800 тыс. рублей. Всего он причинил ущерб в 1,2 млн рублей. Пенсионеры долго не обращались в полицию, думая, что все сделали верно. Задержать злоумышленника помогла 87-летняя женщина, осознавшая, что ее обманывают.

Суд приговорил молодого парня к 7 годам колонии общего режима.

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#Суд#Пермь#Мошенничество#Мошенник#Мошенник на доверии#Телефонный мошенник
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