Молодого жителя Прикамья отправили в колонию на огромный срок за работу на мошенников

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В Прикамье осудили 23-летнего парня из Александровска, который работал на мошенников. Его признали виновным в пяти эпизодах мошенничества и покушениях на мошенничество.
В пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что в сентябре 2023 года парень нашел себе работу в качестве курьера через интернет. Он должен был под видом помощника следователя забирать у пенсионеров деньги. Основную часть средств он переводил кураторам, но часть денег оставлял себе. Схема обмана была стандартной — родственник попал в беду, нужны деньги, чтобы помочь ему.
Самая крупная сумма, которую курьеру удалось забрать — 800 тыс. рублей. Всего он причинил ущерб в 1,2 млн рублей. Пенсионеры долго не обращались в полицию, думая, что все сделали верно. Задержать злоумышленника помогла 87-летняя женщина, осознавшая, что ее обманывают.
Суд приговорил молодого парня к 7 годам колонии общего режима.