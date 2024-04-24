Молодого жителя Прикамья отправили в колонию на огромный срок за работу на мошенников

В пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что в сентябре 2023 года парень нашел себе работу в качестве курьера через интернет. Он должен был под видом помощника следователя забирать у пенсионеров деньги. Основную часть средств он переводил кураторам, но часть денег оставлял себе. Схема обмана была стандартной — родственник попал в беду, нужны деньги, чтобы помочь ему.