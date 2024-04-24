Молодой многодетный сварщик из Бардымского округа погиб на СВО

В 2011–2012 годах Гилочдинов служил в пограничных войсках Вооруженных сил России, после службы работал по профессии. В октябре прошлого года молодой человек заключил контракт на краткосрочную военную службу и ушел на СВО. Он погиб 11 февраля 2024 года во время боевых действий. Как сообщают в пресс-службе администрации Бардымского округа, у мужчины остались супруга и трое детей.