properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

31-летний отец троих детей из Бардымского округа погиб на СВО

Молодой многодетный сварщик из Бардымского округа погиб на СВО

24 апреля 2024, 04:31
Фото: пресс-служба администрации Бардымского муниципального округа

31-летний отец троих детей из Бардымского округа погиб на СВО

Мужчина заключил контракт в октябре.

В деревне Новая Казанка Бардымского муниципального округа вчера, 23 апреля, простились с погибшим в ходе СВО Альфизом Гилочдиновым. Известно, что мужчина родился 31 августа 1992 года, в 2008 году окончил основную школу в Новой Казанке, а в 2010 году поступил в Чернушинский политехнический колледж на сварщика.

В 2011–2012 годах Гилочдинов служил в пограничных войсках Вооруженных сил России, после службы работал по профессии. В октябре прошлого года молодой человек заключил контракт на краткосрочную военную службу и ушел на СВО. Он погиб 11 февраля 2024 года во время боевых действий. Как сообщают в пресс-службе администрации Бардымского округа, у мужчины остались супруга и трое детей.

Читайте также:
Младший сержант из Березников погиб на СВОЗа время проведения СВО в Белгородской области под обстрелами погибли 120 человекНа следующей неделе в Александровске простятся с погибшим на СВО земляком
#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
Подпишитесь
Пермякам запретили готовить шашлыки в майские праздники. Правда ли это?
Сегодня, 02:52
На бывшем участке ритейлера «Виват» строят новый торговый центр
Сегодня, 03:42
«Парма» потерпела поражение в первом матче серии плей-офф
Сегодня, 02:20
Кассационную жалобу бывшего главного судебного пристава Прикамья рассмотрят в июне
Вчера, 14:08
Задержан замминистра обороны России Тимур Иванов
Вчера, 19:23
Кондиционеры на фасадах зданий в Перми хотят спрятать под ограждения
Вчера, 12:20
"