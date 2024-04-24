Молодой многодетный сварщик из Бардымского округа погиб на СВО

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Updated Сегодня, 04:33
В деревне Новая Казанка Бардымского муниципального округа вчера, 23 апреля, простились с погибшим в ходе СВО Альфизом Гилочдиновым. Известно, что мужчина родился 31 августа 1992 года, в 2008 году окончил основную школу в Новой Казанке, а в 2010 году поступил в Чернушинский политехнический колледж на сварщика.
В 2011–2012 годах Гилочдинов служил в пограничных войсках Вооруженных сил России, после службы работал по профессии. В октябре прошлого года молодой человек заключил контракт на краткосрочную военную службу и ушел на СВО. Он погиб 11 февраля 2024 года во время боевых действий. Как сообщают в пресс-службе администрации Бардымского округа, у мужчины остались супруга и трое детей.