На бывшем участке ритейлера «Виват» строят новый торговый центр

Новый ТЦ будет двухэтажным, его возведением на территории 8,5 тыс. кв. м занимается новосибирский предприниматель Нуруллох Шоев. Объект расположится на перекрестке ул. Солдатова и Куйбышева. Из данных Росреестра следует, что участок принадлежал структуре бывшего ритейлера «Виват-трейд», а в августе 2019 года перешел к некоему физлицу. Кроме того, известно, что летом 2022 года проект ТЦ получил положительное заключение госэкспертизы. В пресс-службе краевого Минимущества пояснили «Ъ-Прикамье», что разрешение на строительство объекта было выдано 12 июля 2022 года и действует до 12 июля 2025 года.