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Новый торговый центр откроется на перекрестке улиц Солдатова и Куйбышева

На бывшем участке ритейлера «Виват» строят новый торговый центр

24 апреля 2024, 03:42
Фото: ideogram.ai

Новый торговый центр откроется на перекрестке улиц Солдатова и Куйбышева

Разрешение на строительство было выдано в 2022 году.

В микрорайоне Краснова ведется строительство нового торгового центра «Солдатов». Ранее на этом участке по ул. Солдатова, 51 находилась площадка сети «Виват», сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

Новый ТЦ будет двухэтажным, его возведением на территории 8,5 тыс. кв. м занимается новосибирский предприниматель Нуруллох Шоев. Объект расположится на перекрестке ул. Солдатова и Куйбышева. Из данных Росреестра следует, что участок принадлежал структуре бывшего ритейлера «Виват-трейд», а в августе 2019 года перешел к некоему физлицу. Кроме того, известно, что летом 2022 года проект ТЦ получил положительное заключение госэкспертизы. В пресс-службе краевого Минимущества пояснили «Ъ-Прикамье», что разрешение на строительство объекта было выдано 12 июля 2022 года и действует до 12 июля 2025 года.

Торговый центр на ул. Солдатова будет иметь площадь 7,7 тыс. кв. м, проектом предусмотрена парковка у здания на 134 машиноместа. Объект пока частично построен. Здание будет оформлено в зеленых и серых цветах.

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#Недвижимость#Общество#Пермь#Торговый центр#Коммерческая недвижимость
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