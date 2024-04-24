На бывшем участке ритейлера «Виват» строят новый торговый центр

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В микрорайоне Краснова ведется строительство нового торгового центра «Солдатов». Ранее на этом участке по ул. Солдатова, 51 находилась площадка сети «Виват», сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».
Новый ТЦ будет двухэтажным, его возведением на территории 8,5 тыс. кв. м занимается новосибирский предприниматель Нуруллох Шоев. Объект расположится на перекрестке ул. Солдатова и Куйбышева. Из данных Росреестра следует, что участок принадлежал структуре бывшего ритейлера «Виват-трейд», а в августе 2019 года перешел к некоему физлицу. Кроме того, известно, что летом 2022 года проект ТЦ получил положительное заключение госэкспертизы. В пресс-службе краевого Минимущества пояснили «Ъ-Прикамье», что разрешение на строительство объекта было выдано 12 июля 2022 года и действует до 12 июля 2025 года.
Торговый центр на ул. Солдатова будет иметь площадь 7,7 тыс. кв. м, проектом предусмотрена парковка у здания на 134 машиноместа. Объект пока частично построен. Здание будет оформлено в зеленых и серых цветах.