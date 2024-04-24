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На Парковом могут построить взрослую и детскую поликлиники

На Парковом могут построить взрослую и детскую поликлиники

24 апреля 2024, 11:27
Фото: 1MI
Жители микрорайона жалуются на нехватку медиков.

С учетом роста населения и строительством новых микрорайонов, Министерством здравоохранения Пермского края прорабатывается вопрос размещения детской и взрослой поликлиник на территории Дзержинского района. Это поможет полностью закрыть потребность в оказании медпомощи населению, сообщили Properm.ru в Минздраве региона.

Про обеспеченность врачами, медперсоналом в ведомстве не ответили. Жители жалуются, что нехватка медиков очень серьезная. Специалистов одних нет, к другим не попасть.

В ДКЖ, Красном Октябре и на Парковом работают следующие государственные медучреждения: ГКП №4 (взрослая поликлиника) состоит из пяти поликлиник, двух женских консультаций и одного стоматологического кабинета. Для населения этих территорий работает ГДКП №6 (детская поликлиника), которая имеет в составе четыре поликлиники и один стоматологический кабинет. В Дзержинском районе функционирует ГСП №3 (стоматологическая поликлиника).

Напомним, в этой части Дзержинского района Перми планируется масштабная жилая застройка. После реализации проектов застройки микрорайоны Парковый, ДКЖ, Красный Октябрь увеличатся на 50 и больше тыс. жителей. Для сравнения сейчас Парковый — примерно 50 тыс. жителей, Красный Октябрь — 300 жителей, ДКЖ — 10 тыс. человек.

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