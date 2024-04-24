На Парковом могут построить взрослую и детскую поликлиники

В ДКЖ, Красном Октябре и на Парковом работают следующие государственные медучреждения: ГКП №4 (взрослая поликлиника) состоит из пяти поликлиник, двух женских консультаций и одного стоматологического кабинета. Для населения этих территорий работает ГДКП №6 (детская поликлиника), которая имеет в составе четыре поликлиники и один стоматологический кабинет. В Дзержинском районе функционирует ГСП №3 (стоматологическая поликлиника).



Напомним, в этой части Дзержинского района Перми планируется масштабная жилая застройка. После реализации проектов застройки микрорайоны Парковый, ДКЖ, Красный Октябрь увеличатся на 50 и больше тыс. жителей. Для сравнения сейчас Парковый — примерно 50 тыс. жителей, Красный Октябрь — 300 жителей, ДКЖ — 10 тыс. человек.