На Парковом могут построить взрослую и детскую поликлиники

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
С учетом роста населения и строительством новых микрорайонов, Министерством здравоохранения Пермского края прорабатывается вопрос размещения детской и взрослой поликлиник на территории Дзержинского района. Это поможет полностью закрыть потребность в оказании медпомощи населению, сообщили Properm.ru в Минздраве региона.
Про обеспеченность врачами, медперсоналом в ведомстве не ответили. Жители жалуются, что нехватка медиков очень серьезная. Специалистов одних нет, к другим не попасть.
В ДКЖ, Красном Октябре и на Парковом работают следующие государственные медучреждения: ГКП №4 (взрослая поликлиника) состоит из пяти поликлиник, двух женских консультаций и одного стоматологического кабинета. Для населения этих территорий работает ГДКП №6 (детская поликлиника), которая имеет в составе четыре поликлиники и один стоматологический кабинет. В Дзержинском районе функционирует ГСП №3 (стоматологическая поликлиника).
Напомним, в этой части Дзержинского района Перми планируется масштабная жилая застройка. После реализации проектов застройки микрорайоны Парковый, ДКЖ, Красный Октябрь увеличатся на 50 и больше тыс. жителей. Для сравнения сейчас Парковый — примерно 50 тыс. жителей, Красный Октябрь — 300 жителей, ДКЖ — 10 тыс. человек.