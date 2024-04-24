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Published Сегодня, 11:39

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Иван Епанов (слева) и Виктор Болотов (справа)

На спецоперации погибли еще два военных из Пермского края

24 апреля 2024, 11:39
Фото: vk.com/kudymkar_officially / соцсети жены погибшего
Иван Епанов (слева) и Виктор Болотов (справа)
Обстоятельства смерти участников СВО неизвестны.

Стало известно о гибели еще двух жителей Пермского края на СВО. По данным администрации Кудымкарского округа, не стало Ивана Епанова. С ним простились утром 24 апреля в селе Белоево. Подробностей о жизни или смерти военного чиновники не уточнили. Также погиб 35-летний Виктор Болотов. С ним простятся в Перми 25 апреля.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Точное количество погибших в ходе спецоперации неизвестно. О потерях сообщают администрации округов в социальных сетях. Пермские власти такие данные не публикуют.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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