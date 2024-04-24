На спецоперации погибли еще два военных из Пермского края

Стало известно о гибели еще двух жителей Пермского края на СВО. По данным администрации Кудымкарского округа, не стало Ивана Епанова. С ним простились утром 24 апреля в селе Белоево. Подробностей о жизни или смерти военного чиновники не уточнили. Также погиб 35-летний Виктор Болотов. С ним простятся в Перми 25 апреля.