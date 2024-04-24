На СВО убили молодого добровольца из Пермского края

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Власти Частинского округа рассказали о гибели еще одного военного из Прикамья на СВО. Валерий Кожевников родился 2 мая 1995 года. После школы отслужил в армии, жил в Еловском районе.
На СВО попал по контракту, который подписал в начале 2024 года. Был убит 10 апреля. Даты прощания с военнослужащим пока нет.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Сроков завершения спецоперации сейчас нет. Власти говорят, что она будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей.