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На СВО убили молодого добровольца Валерия Кожевникова из Пермского края

На СВО убили молодого добровольца из Пермского края

24 апреля 2024, 05:10
Фото: vk.com/chastadm / 1MI

На СВО убили молодого добровольца Валерия Кожевникова из Пермского края

Мужчины не стало в начале апреля.

Власти Частинского округа рассказали о гибели еще одного военного из Прикамья на СВО. Валерий Кожевников родился 2 мая 1995 года. После школы отслужил в армии, жил в Еловском районе.

На СВО попал по контракту, который подписал в начале 2024 года. Был убит 10 апреля. Даты прощания с военнослужащим пока нет.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Сроков завершения спецоперации сейчас нет. Власти говорят, что она будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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