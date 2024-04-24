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Александр Бастрыкин заинтересовался загадочной смертью 29-летнего пермяка

Нашли в квартире у незнакомца. Бастрыкин заинтересовался загадочной смертью пермяка

24 апреля 2024, 04:42
Фото: ideogram.ai

Александр Бастрыкин заинтересовался загадочной смертью 29-летнего пермяка

Мать считает, что ее сына могли убить.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке, которую следователи проводят после смерти 29-летнего мужчины из Прикамья. К следователям обратилась жительница поселка Октябрьский — она пытается разобраться в смерти сына. По предварительным данным, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. Его мать в этом сомневается.

По данным «КП-Пермь», Армена Мартиросяна нашли мертвым 24 марта в квартире у незнакомого человека в Перми. Вскрытие показало, что у погибшего случился отек легкого — это привело к смерти. Мать не понимает, почему ее сын оказался в квартире у незнакомца, утверждает, что у сына не было проблем со здоровьем.

Как Мартиросян оказался в Перми? Раньше он работал бурильщиком на севере, в прошлую командировку получил обморожение — все пальцы на ногах ампутировали. В краевую столицу он приехал за удостоверением бурильщика, чтобы устроиться на новую работу.

22 марта мужчина уехал в Пермь. Обещал позвонить вечером, но этого так и не случилось. О смерти сына женщина узнала утром 24 марта, когда ей позвонил участковый, нашедший Армена. Участковый отметил, что видимых следов насилия на теле нет.

Сама мать утверждает, что ее знакомые в органах рассказали, что хозяин квартиры сам вызвал полицейских. Сначала он якобы говорил, что ночью к нему пришел Армен и попросился в душ. Через несколько часов хозяин обнаружил гостя мертвым на диване. Затем хозяин жилья заявил, что познакомился с погибшим на автовокзале, когда тот опоздал на автобус, поэтому пермяк предложил ему переночевать.

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