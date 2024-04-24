Нашли в квартире у незнакомца. Бастрыкин заинтересовался загадочной смертью пермяка

Сама мать утверждает, что ее знакомые в органах рассказали, что хозяин квартиры сам вызвал полицейских. Сначала он якобы говорил, что ночью к нему пришел Армен и попросился в душ. Через несколько часов хозяин обнаружил гостя мертвым на диване. Затем хозяин жилья заявил, что познакомился с погибшим на автовокзале, когда тот опоздал на автобус, поэтому пермяк предложил ему переночевать.