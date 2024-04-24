«Парма» потерпела поражение в первом матче серии плей-офф

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Пермский баскетбольный клуб «Парма» проиграл «Локомотиву-Кубань» со счетом 85:112 (29:36, 22:31, 25:14, 9:31). Матч серии плей-офф Единой Лиги ВТБ прошел в Краснодаре вчера, 23 апреля, сообщает пресс-служба «Пармы».
Лучшим игроком матча с «Локо» признан Станислав Ильницкий — он набрал 18 очков (5 из 5 трехочковых) и собрал 2 подбора. По словам главного тренера «Пармы» Евгения Пашутина, команда совершила слишком много ошибок, в игре были вынужденные замены, что привело к проигрышу.
«Чтобы рассчитывать в плей-офф на победу, подобное недопустимо. Когда лидеры набрали персональных замечаний, у нас возникли сложности с составом. Молодежь пока не может поддерживать уровень основы», — сказал Пашутин после матча.
Следующий матч серии плей-офф состоится завтра, 25 апреля. В Краснодаре пройдет вторая игра «Пармы» с «Локо».