«Парма» потерпела поражение в первом матче серии плей-офф

Лучшим игроком матча с «Локо» признан Станислав Ильницкий — он набрал 18 очков (5 из 5 трехочковых) и собрал 2 подбора. По словам главного тренера «Пармы» Евгения Пашутина, команда совершила слишком много ошибок, в игре были вынужденные замены, что привело к проигрышу.