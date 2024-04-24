Стало известно место в Перми в рейтинге городов с самой вкусной шаурмой

В топ-10 также вошли Краснодар — 4,62% путешественников считают, что самая вкусная шаурма в этом городе, Екатеринбург — его выбрали 4,18%, Новосибирск — 3,62%, Уфа — 3,55%. Замыкает рейтинг Самара — за нее проголосовали 3,2% опрошенных.