Стало известно место в Перми в рейтинге городов с самой вкусной шаурмой

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Пермь не может похвастаться самой вкусной шаурмой. Всего 3,17% опрошенных туристов порталом tutu.ru назвали столицу Прикамья городом с самым вкусным популярным восточным блюдом.
Таким образом Пермь в рейтинге с 15-ю крупнейшими городами Росси заняла 11-е место.
Самая вкусная шаурма — или шаверма — в Санкт-Петербурге, считают 25,92% туристов.
На втором месте Москва — за столичную шаурму проголосовали 19,34% опрошенных. Далее следуют Казань — 5,65%, Ростов-на-Дону — 5,32% и Нижний Новгород — 5,09%.
В топ-10 также вошли Краснодар — 4,62% путешественников считают, что самая вкусная шаурма в этом городе, Екатеринбург — его выбрали 4,18%, Новосибирск — 3,62%, Уфа — 3,55%. Замыкает рейтинг Самара — за нее проголосовали 3,2% опрошенных.
На месте 12-м Воронеж — 2,99%, на 13-м Омск — 2,96%. Далее следуют Челябинск (2,54%), Красноярск (2,43%) и замыкает рейтинг Волгоград с 2,15%.