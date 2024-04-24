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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Пермь оказалась на 11 месте в рейтинге городов с самой вкусной шаурмой

Стало известно место в Перми в рейтинге городов с самой вкусной шаурмой

24 апреля 2024, 12:05
Фото: 1MI

Пермь оказалась на 11 месте в рейтинге городов с самой вкусной шаурмой

Всего в рейтинге приняли участие 15 крупнейших городов России.
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Пермь не может похвастаться самой вкусной шаурмой. Всего 3,17% опрошенных туристов порталом tutu.ru назвали столицу Прикамья городом с самым вкусным популярным восточным блюдом.

Таким образом Пермь в рейтинге с 15-ю крупнейшими городами Росси заняла 11-е место.

Самая вкусная шаурма — или шаверма — в Санкт-Петербурге, считают 25,92% туристов.

На втором месте Москва — за столичную шаурму проголосовали 19,34% опрошенных. Далее следуют Казань — 5,65%, Ростов-на-Дону — 5,32% и Нижний Новгород — 5,09%.

В топ-10 также вошли Краснодар — 4,62% путешественников считают, что самая вкусная шаурма в этом городе, Екатеринбург — его выбрали 4,18%, Новосибирск — 3,62%, Уфа — 3,55%. Замыкает рейтинг Самара — за нее проголосовали 3,2% опрошенных.

На месте 12-м Воронеж — 2,99%, на 13-м Омск — 2,96%. Далее следуют Челябинск (2,54%), Красноярск (2,43%) и замыкает рейтинг Волгоград с 2,15%.

#Пермь#Рейтинг#Общепит#Рейтинг городов#Рейтинги
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