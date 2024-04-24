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Пермские оперативники задержали 46-летнего мужчину, обокравшего собутыльника

Пермские оперативники задержали 46-летнего мужчину, обокравшего собутыльника

24 апреля 2024, 06:08
Фото: 1MI
Мужчина заявил, что ограбление пенсионера было спонтанным.

Пермяк «спонтанно» ограбил собутыльника. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В марте в дежурную часть отдела полиции Мотовилихинского района Перми обратился 63-летний местный житель. Он сообщил, что во время визита в увеселительное заведение разговорился с другим посетителем.

«Новые знакомые сошлись на мысли о том, что употреблять спиртное приятнее на свежем воздухе. Сказано — сделано. Приятели вышли на улицу. Однако вечерний променад завершился довольно быстро и неожиданно — новый знакомый выхватил сумку пенсионера, в которой хранился кошелек, и проворно скрылся с места преступления» — сообщает пресс-служба полиции. Причиненный ущерб составил 2 тыс. рублей.

Полицейские установили личность предполагаемого грабителя. Им оказался ранее неоднократно судимый пермяк. После задержания 46-летний мужчина раскаялся и пояснил, что изначально не планировал совершать преступление. Мысль о том, чтобы завладеть сумкой нового знакомого, пришла ему спонтанно.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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#Происшествия#Пермь#Криминал#Мотовилиха
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