Пермские оперативники задержали 46-летнего мужчину, обокравшего собутыльника

«Новые знакомые сошлись на мысли о том, что употреблять спиртное приятнее на свежем воздухе. Сказано — сделано. Приятели вышли на улицу. Однако вечерний променад завершился довольно быстро и неожиданно — новый знакомый выхватил сумку пенсионера, в которой хранился кошелек, и проворно скрылся с места преступления» — сообщает пресс-служба полиции. Причиненный ущерб составил 2 тыс. рублей.