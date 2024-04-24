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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Пермский депутат временно возглавил Соликамск после ухода мэра

Пермский депутат временно возглавил Соликамск после ухода мэра

24 апреля 2024, 12:05
Фото: Соцсети Матвеева
Евгений Самоуков не объяснил конкретных причин ухода с поста мэра.

Исполнять обязанности главы Соликамска временно будет директор спортшколы «Олимпиец», депутат местной думы Сергей Матеев, сообщает URA.RU. Такое решение приняли депутаты на заседании, которое прошло 24 апреля.

Сейчас в уставе Соликамского округа есть пункт, по которому и. о. главы города могут стать только депутаты, спикер и руководитель КСП. Планируется внести изменение, по которому и. о. округа будет назначаться первый вице-мэр.

Евгений Самоуков заявил об уходе с поста мэра 24 апреля. Он написал, что вынужден оставить пост «в силу различных обстоятельств», не уточняя, что конкретно стало причиной. Самоуков стал главой Соликамска в феврале 2021 года, он должен был руководить округом до 2026 года.

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#Кадровые перестановки#Пермь#Соликамск
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