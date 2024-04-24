Пермского бизнесмена отправили в колонию за хищение 299 миллионов у авиазавода

Пермская компания «Стройнефтегазконсалтинг», гендиректором которой является Шило, получила контракт на реконструкцию завода в Самаре. Подрядчик получил аванс на 287,3 млн рублей, но работы так и не выполнил, контракт был расторгнут. Это уже не первый приговор для Шило, ранее его признали виновным по делу о махинациях с земельными участками у Ипподрома в Перми.