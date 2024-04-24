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Пермского бизнесмена отправили в колонию за хищение 299 миллионов у авиазавода

Пермского бизнесмена отправили в колонию за хищение 299 миллионов у авиазавода

24 апреля 2024, 11:23
Фото: properm.ru
Предпринимателя взяли под стражу в зале суда.

Суд вынес приговор гендиректору пермской компании «Стройнефтегазконсалтинг» Сергею Шило. Его приговорили к 5 годам колонии, оштрафовали на 500 тыс. рублей, также он должен возместить 150,9 млн рублей, стало известно Properm.ru. В счет возмещения ущерба конфискованы две квартиры и земельный участок. Шило взяли под стражу в зале суда.

Гособвинение просило назначить обвиняемому девять лет лишения колонии по делу о хищении у ФГУП «Авиакомплект».

Пермская компания «Стройнефтегазконсалтинг», гендиректором которой является Шило, получила контракт на реконструкцию завода в Самаре. Подрядчик получил аванс на 287,3 млн рублей, но работы так и не выполнил, контракт был расторгнут. Это уже не первый приговор для Шило, ранее его признали виновным по делу о махинациях с земельными участками у Ипподрома в Перми.

По данным Rusprofile, ООО «Стройнефтегазконсалтинг» зарегистрировано в Перми в 2012 году. Гендиректором с 3 мая 2018 года является Сергей Шило.

За хищение 299 миллионов у авиазавода пермского бизнесмена просят отправить в колонию
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#Суд#Пермь#Хищение#Хищение денег
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