Пермяк соврал полиции, что захватил заложников и будет их убивать. Как его наказали

Журналисту Properm.ru удалось выяснить подробности дела. В решении суда сказано, что осужденный совершил преступление утром, когда был у себя в квартире. Пьяный мужчина позвонил в полицию и сообщил, что он захватил заложников и будет убивать их каждые пять минут. Поступок мужчина совершил из-за неприязни к силовикам, которые ранее привлекали его к уголовной и административной ответственности. Также он объяснил свой поступок шуткой.