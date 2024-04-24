Пермяк соврал полиции, что захватил заложников и будет их убивать. Как его наказали

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Жителя Пермского края отправили в колонию на 6 лет за ложное сообщение о терроризме. В пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю сообщили, что уголовное дело было возбуждено в мае 2023 года после того, как мужчина позвонил в дежурную часть отдела МВД по Чайковскому округу.
Сначала приговор вынес суд в Чайковском, в феврале 2024 года приговор утвердил краевой суд. Кроме 6 лет колонии мужчину оштрафовали на 26 тыс. рублей.
Журналисту Properm.ru удалось выяснить подробности дела. В решении суда сказано, что осужденный совершил преступление утром, когда был у себя в квартире. Пьяный мужчина позвонил в полицию и сообщил, что он захватил заложников и будет убивать их каждые пять минут. Поступок мужчина совершил из-за неприязни к силовикам, которые ранее привлекали его к уголовной и административной ответственности. Также он объяснил свой поступок шуткой.
Силовики приехали в квартиру к преступнику в течение пяти минут, его задержали. Оружия, заложников или взрывчатки не было.
Вину в преступлении мужчина признал, но с приговором он не согласен. Сейчас он пытается оспорить приговор в кассации.