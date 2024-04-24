properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:52

Published Сегодня, 02:52

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

Правда ли, что в майские праздники пермяки не смогут готовить шашлыки

Пермякам запретили готовить шашлыки в майские праздники. Правда ли это?

24 апреля 2024, 02:52
Фото: ideogram.ai

Правда ли, что в майские праздники пермяки не смогут готовить шашлыки

Причину озвучил начальник одного из отделов краевого МЧС, но позже ситуацию уточнили в самом ведомстве.

В Прикамье нельзя будет пожарить шашлыки на открытом огне во время майских выходных. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил начальник отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Петр Петров.

По словам Петрова, на всей территории региона в период с 30 апреля по 10 мая будет действовать особый противопожарный режим. Ограничения заключаются в полном запрете на разведение костров, сжигание мусора и использование открытого огня для приготовления пищи.

Сотрудник МЧС уточнил, что в остальные дни жителям Прикамья можно будет готовить шашлыки и иные блюда на мангалах. Но при этом нужно соблюдать меры противопожарной безопасности.

Позже в пресс-службе регионального МЧС опровергли эту информацию. Разведение костров и использование открытого огня в регионе разрешено, но делать это нужно в мангалах и жаровнях. Расстояние от конструкции до зданий и других построек на участке должно составлять не менее 5 м, при этом территорию вокруг емкости в радиусе 2 м и более нужно очистить от горючих материалов.

Читайте также:
Мать спасла двоих детей из горящего дома в ВерещагиноДома находились в 5 метрах от огня. В прикамской деревне потушили крупный пожарМЧС предупреждает о грозах и ветре в Прикамье
#Общество#Мчс пермского края#Пермь#Пожар#Мчс#Шашлыки#Запрет
Подпишитесь
На бывшем участке ритейлера «Виват» строят новый торговый центр
Сегодня, 03:42
«Парма» потерпела поражение в первом матче серии плей-офф
Сегодня, 02:20
Кассационную жалобу бывшего главного судебного пристава Прикамья рассмотрят в июне
Вчера, 14:08
Задержан замминистра обороны России Тимур Иванов
Вчера, 19:23
Кондиционеры на фасадах зданий в Перми хотят спрятать под ограждения
Вчера, 12:20
"