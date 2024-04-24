Пермякам запретили готовить шашлыки в майские праздники. Правда ли это?

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
В Прикамье нельзя будет пожарить шашлыки на открытом огне во время майских выходных. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил начальник отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Петр Петров.
По словам Петрова, на всей территории региона в период с 30 апреля по 10 мая будет действовать особый противопожарный режим. Ограничения заключаются в полном запрете на разведение костров, сжигание мусора и использование открытого огня для приготовления пищи.
Сотрудник МЧС уточнил, что в остальные дни жителям Прикамья можно будет готовить шашлыки и иные блюда на мангалах. Но при этом нужно соблюдать меры противопожарной безопасности.
Позже в пресс-службе регионального МЧС опровергли эту информацию. Разведение костров и использование открытого огня в регионе разрешено, но делать это нужно в мангалах и жаровнях. Расстояние от конструкции до зданий и других построек на участке должно составлять не менее 5 м, при этом территорию вокруг емкости в радиусе 2 м и более нужно очистить от горючих материалов.