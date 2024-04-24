Пермякам запретили готовить шашлыки в майские праздники. Правда ли это?

Позже в пресс-службе регионального МЧС опровергли эту информацию. Разведение костров и использование открытого огня в регионе разрешено, но делать это нужно в мангалах и жаровнях. Расстояние от конструкции до зданий и других построек на участке должно составлять не менее 5 м, при этом территорию вокруг емкости в радиусе 2 м и более нужно очистить от горючих материалов.