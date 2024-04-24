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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Смотровая башня на курорте Губаха может открыться во второй половине мая

Первую в России смотровую башню на курорте «Губаха» откроют с задержкой в 5 месяцев

24 апреля 2024, 10:12
Фото: скриншот видео курорта «Губаха»

Смотровая башня на курорте Губаха может открыться во второй половине мая

Запуск объекта был намечен в конце декабря.

Сроки открытия уникальной смотровой башни на вершине всесезонного курорта «Губаха» значительно перенесли. Теперь запуск единственной в России подобной конструкции намечен на вторую половину мая, сообщается в официальной группе организации «ВКонтакте».

Высота шпиля башни составит 49 м, а смотровая площадка будет располагаться на отметке 40 м. Подняться наверх пермяки смогут в гондоле с панорамными окнами, зоной отдыха, а также отоплением зимой и кондиционерами летом. Одновременно посетить башню обзора смогут 30 гостей курорта.

Пресс-служба всесезонного курорта «Губаха»:

— Мы очень долго шли к этому событию и вначале даже не подозревали, что можем столкнуться с трудностями. Но нет ничего невозможного на пути к большой и важной цели. Мы не стоим на месте, работы по строительству и пуску в работу уникального сооружения ведутся в регулярном режиме.
На горнолыжном курорте «Губаха» откроется первая в России смотровая башня
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#Общество#Пермь#Губаха
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