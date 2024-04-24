Первую в России смотровую башню на курорте «Губаха» откроют с задержкой в 5 месяцев

Высота шпиля башни составит 49 м, а смотровая площадка будет располагаться на отметке 40 м. Подняться наверх пермяки смогут в гондоле с панорамными окнами, зоной отдыха, а также отоплением зимой и кондиционерами летом. Одновременно посетить башню обзора смогут 30 гостей курорта.