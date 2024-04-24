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Published Сегодня, 19:56

Modified Сегодня, 19:59

Updated Сегодня, 19:59

Пойдет под суд: Москвичка прописала у себя мигранта-педофила

24 апреля 2024, 19:56
По информации, полученной от пресс-службы Следственного комитета, жительница Москвы подозревается в совершении преступления по постановке на учет мигрантов. Ей уже предъявлено обвинение.

По данным ведомства, в марте она предоставила документы в МФЦ Москвы для регистрации иностранца в своей квартире. Однако оказалось, что этот человек не проживает у нее, пишет 360.ru.

Сотрудники следствия начали расследование этого дела в рамках другого преступления. Выяснилось, что мигрант, который был зарегистрирован фиктивно, совершил изнасилование двух школьниц в возрасте 11 лет. Преступление произошло в начале апреля в переходе возле жилого дома на 1-м Кожуховском проезде. Подозреваемого задержали.

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