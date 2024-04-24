Пойдет под суд: Москвичка прописала у себя мигранта-педофила

Posted Сегодня, 19:56
Published Сегодня, 19:56
Modified Сегодня, 19:59
Updated Сегодня, 19:59
По данным ведомства, в марте она предоставила документы в МФЦ Москвы для регистрации иностранца в своей квартире. Однако оказалось, что этот человек не проживает у нее, пишет 360.ru.
Сотрудники следствия начали расследование этого дела в рамках другого преступления. Выяснилось, что мигрант, который был зарегистрирован фиктивно, совершил изнасилование двух школьниц в возрасте 11 лет. Преступление произошло в начале апреля в переходе возле жилого дома на 1-м Кожуховском проезде. Подозреваемого задержали.