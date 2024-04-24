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Published Сегодня, 09:36

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Updated Сегодня, 09:47

Пропал аппетит из-за стресса. Что делать

Пропал аппетит из-за стресса. Что делать

24 апреля 2024, 09:36
Фото: ideogram.ai
Сильные эмоциональные переживания сильно влияют на работу ЖКТ. Психолог Кристина Джентиле рассказала, какими способами можно улучшить свое состояние и наладить приемы пищи.

На фоне стресса, тревоги, депрессии аппетит человека часто снижается, прием пищи для него отходит на второй фон. По словам психолога Кристины Джентиле, переживания сильно отражаются на работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). При этом симптомы такого влияния у всех разные, сообщило издание newia.ru.

Как ЖКТ реагирует на стресс

Определенная часть людей привыкла заедать свой стресс. Так, во время критических моментов в организме начинает выделять гормон стресса — кортизол. По этой причине появляется желание съесть что-нибудь сладкое, получив при этом быстрый источник энергии. Однако у других в связи с эмоциональными переживаниями аппетит напротив снижается, поскольку у них в организме выделяются такие гормоны как адреналин и кортикотропин-рилизинг.

В период стресса могут возникать и другие реакции ЖКТ — тошнота, боль в животе, расстройство желудка. Как отметила Джентиле, если пропустить прием пищи, это может привести к изменению общего настроя и усталости. Доктор предложила несколько рекомендаций, когда пропадает аппетит из-за непродолжительного стресса.

Как привести эмоциональный фон в порядок

Успокоить себя и преодолеть эмоциональную нагрузку можно с помощью дыхательных упражнений. Беспокойство возникает зачастую тогда, когда человек дышит поверхностно, только грудной клеткой. Если начать дышать животом, нервная система в течение нескольких секунд придет в равновесие.

Упражнение можно сделать в положении как сидя, так и лежа. Одну руку положить на живот чуть ниже ребер, а другую — на грудь. Нужно сделать глубокий вдох через нос, чтобы набираемый воздух словно выталкивал руку, которая лежит на животе. При этом грудь шевелится не должна. Выдох осуществлять через едва сомкнутые губы.

Эта полезная практика успокаивает еще и кишечник.

Как не пропускать приемы пищи

Когда не хочется заниматься готовкой во время стресса, следует хранить всегда под рукой простые продукты с нейтральным вкусом. Ими могут быть йогурты, крекеры, курица с рисом, овсянка, банановый коктейль.

Именно таким образом желудок не будет пустовать.

Как правильно принимать пищу

Доктор Джентиле обратила внимание на то, во время приема пищи следует не отвлекаться на гаджеты. Вместо этого можно сосредоточиться, например, на хрусте яблока или мягкости пропаренного риса, на вкусе еды. В противном случае процесс приема пищи станет механическим и не приносящим удовольствие.

Только осознанный прием пищи дает возможность человеку отдохнуть и телом, и душой.

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#Гаджеты#Стресс#Нервная система#ЖКТ#Аппетит#Эмоциональное состояние#Дыхательные упражнения#Осознанный прием пищи
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