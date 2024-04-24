Пропал аппетит из-за стресса. Что делать

Определенная часть людей привыкла заедать свой стресс. Так, во время критических моментов в организме начинает выделять гормон стресса — кортизол. По этой причине появляется желание съесть что-нибудь сладкое, получив при этом быстрый источник энергии. Однако у других в связи с эмоциональными переживаниями аппетит напротив снижается, поскольку у них в организме выделяются такие гормоны как адреналин и кортикотропин-рилизинг.