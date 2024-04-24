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Published Сегодня, 12:09

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Updated Сегодня, 12:13

Власти Свердловского района Перми построят сквер «Райское место» за 3 млн рублей

Райское место построят в Перми почти за три миллиона рублей

24 апреля 2024, 12:09

Власти Свердловского района Перми построят сквер «Райское место» за 3 млн рублей

Работы по объекту должны завершиться до 1 октября 2024 года.

Администрация Свердловского района Перми ищет подрядчика на выполнение работ по обустройству сквера «Райское место». Начальная и максимальная цена контракта составила 2 млн 996 тыс. рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно проекту — победителю конкурса инициативного проектирования «Обустройство сквера под названием „Райское место“ в микрорайоне „Южный“, на территории между участками ул. Горловская, 92а, и Горловская, 98, общей площадью в 1175 кв. м. планируется установить шесть парковочных мест, одно парковочное место для маломобильных групп населения, зеленую арку „Зеленая“ с металлокаркасом с насаждениями из лиственницы, а также 11 скамеек (2*0,5 м).

Сквер будет иметь вытянутую форму, площадь газона на участке составит 504,95 кв. м. Общая площадь тротуарной плитки составит 312,75 кв. м. Данный участок будет иметь два входа от остановки общественного транспорта, а также проход к жилому сектору. Вместо ограждения сквера будет высажена живая изгородь, а клумбы будут посыпаны корой-мульчей.

На данный момент территория полностью заросла сорными растениями. Ливневая система, проходящая вдоль всего участка, представляет для населения опасность, поскольку ничем не огорожена.

Инициативная группа отметила, что в этом сквере сможет проводить свои собрания, праздники и встречи с жителями администрация микрорайона. Работы по строительству должны завершиться до 1 октября 2024 года с момента заключения договора.

Подать заявки на участие в аукционе можно 6 мая. Итоги будет подведены конкурсной комиссией 8 мая.

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