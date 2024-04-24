Райское место построят в Перми почти за три миллиона рублей

Согласно проекту — победителю конкурса инициативного проектирования «Обустройство сквера под названием „Райское место“ в микрорайоне „Южный“, на территории между участками ул. Горловская, 92а, и Горловская, 98, общей площадью в 1175 кв. м. планируется установить шесть парковочных мест, одно парковочное место для маломобильных групп населения, зеленую арку „Зеленая“ с металлокаркасом с насаждениями из лиственницы, а также 11 скамеек (2*0,5 м).