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Ролики ОМК для промтуристов и будущих сотрудников победили на всероссийском конкурсе

Ролики ОМК для промтуристов и будущих сотрудников победили на всероссийском конкурсе

24 апреля 2024, 10:50
Фото: Вячеслав Хабаров / ОМК
Группа ОМК регулярно проводит экскурсии по предприятиям для тысяч человек.

Сразу две видеоработы группы ОМК отметили на всероссийском конкурсе «Лучшее корпоративное видео». Инструктаж, который рассказывает промышленным туристам правила безопасного поведения на заводах группы ОМК, стал лучшим в номинации «Видео корпоративных музеев, виртуальные туры и промышленный туризм». А серию роликов «Любопытный Илья», которые в понятной и интересной форме знакомят с заводскими профессиями далеких от производства людей, отметили в номинации «Корпоративные новости, видеоблог, ТВ».

Группа ОМК развивает промышленный туризм с 2018 года, сейчас гости могут посетить производственные цеха в Выксе (Нижегородская область), Благовещенске (Башкортостан), Чусовом (Пермский край) и Челябинске. Ежегодно их посещают с экскурсиями тысячи человек. Чтобы каждый получил от визита только яркие позитивные впечатления, маршруты продумали максимально безопасными и разработали базовые правила поведения. Как раз эти правила просто и понятно объяснили в коротком видео-инструктаже. Его показывают перед началом экскурсии, чтобы гостям было понятно, как надеть спецодежду, где безопасно ходить и делать памятные снимки.

Жюри конкурса высоко оценило и серию роликов «Любопытный Илья». В каждом видео харизматичный корреспондент Илья общается с сотрудниками ОМК разных профессий, например, с токарем, машинистом крана, слесарем-ремонтником, электромонтером и другими, изучает тонкости их работы и вместе с ними пробует освоить новые навыки. Такие ролики помогают не только познакомить сотрудников ОМК с работой их коллег, но и рассчитаны на более широкую аудиторию. Например, на потенциальных сотрудников, которые могут вдохновиться увиденным и захотят прийти работать на завод, и на подростков, которые стоят перед выбором будущей профессии.

Светлана Желонкина, руководитель направления по визуальным коммуникациям ОМК:

— Обе работы — от идеи до воплощения — сделала наша команда визуальных коммуникаций. Мы любим придумывать новые форматы, чтобы наши видеопродукты были интересны аудитории. Например, ролики из серии «Любопытный Илья» уже собрали около 200 тысяч просмотров. С первых же выпусков заводчане оставляли позитивные комментарии и приглашали нас прийти к ним в цех, чтобы снять подобный ролик об их коллегах. Для нас это показатель, что мы нашли правильную подачу. Благодарим жюри всероссийского конкурса, что высоко оценили нашу работу.

В 2023 году команда визуальных коммуникаций ОМК уже побеждала в конкурсе «Лучшее корпоративное видео-2023». Коллег наградили за лучший монтаж. Они подготовили обзорный видеоролик об одном из крупнейших фестивалей городской культуры «Выкса-фестивале», который проводят фонд «ОМК-Участие» и группа ОМК в Нижегородской области.

А в номинации «Лучшее музыкальное и звуковое оформление» победил первый мультсериал о металлургии для детей «Железячки», который Светлана Желонкина и ее команда начали выпускать в конце 2022 года. В сериях до 5 минут мультяшные герои, образы которых перекликаются с продукцией ОМК, рассказывают детям об истории металлургии и современных технологиях. Команда уже выпустила 10 серий, которые можно посмотреть в сообществе ОМК в ВК.

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