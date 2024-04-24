Ролики ОМК для промтуристов и будущих сотрудников победили на всероссийском конкурсе

Сразу две видеоработы группы ОМК отметили на всероссийском конкурсе «Лучшее корпоративное видео». Инструктаж, который рассказывает промышленным туристам правила безопасного поведения на заводах группы ОМК, стал лучшим в номинации «Видео корпоративных музеев, виртуальные туры и промышленный туризм». А серию роликов «Любопытный Илья», которые в понятной и интересной форме знакомят с заводскими профессиями далеких от производства людей, отметили в номинации «Корпоративные новости, видеоблог, ТВ».



Группа ОМК развивает промышленный туризм с 2018 года, сейчас гости могут посетить производственные цеха в Выксе (Нижегородская область), Благовещенске (Башкортостан), Чусовом (Пермский край) и Челябинске. Ежегодно их посещают с экскурсиями тысячи человек. Чтобы каждый получил от визита только яркие позитивные впечатления, маршруты продумали максимально безопасными и разработали базовые правила поведения. Как раз эти правила просто и понятно объяснили в коротком видео-инструктаже. Его показывают перед началом экскурсии, чтобы гостям было понятно, как надеть спецодежду, где безопасно ходить и делать памятные снимки.



Жюри конкурса высоко оценило и серию роликов «Любопытный Илья». В каждом видео харизматичный корреспондент Илья общается с сотрудниками ОМК разных профессий, например, с токарем, машинистом крана, слесарем-ремонтником, электромонтером и другими, изучает тонкости их работы и вместе с ними пробует освоить новые навыки. Такие ролики помогают не только познакомить сотрудников ОМК с работой их коллег, но и рассчитаны на более широкую аудиторию. Например, на потенциальных сотрудников, которые могут вдохновиться увиденным и захотят прийти работать на завод, и на подростков, которые стоят перед выбором будущей профессии.