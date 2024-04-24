Ролики ОМК для промтуристов и будущих сотрудников победили на всероссийском конкурсе

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Сразу две видеоработы группы ОМК отметили на всероссийском конкурсе «Лучшее корпоративное видео». Инструктаж, который рассказывает промышленным туристам правила безопасного поведения на заводах группы ОМК, стал лучшим в номинации «Видео корпоративных музеев, виртуальные туры и промышленный туризм». А серию роликов «Любопытный Илья», которые в понятной и интересной форме знакомят с заводскими профессиями далеких от производства людей, отметили в номинации «Корпоративные новости, видеоблог, ТВ».
Группа ОМК развивает промышленный туризм с 2018 года, сейчас гости могут посетить производственные цеха в Выксе (Нижегородская область), Благовещенске (Башкортостан), Чусовом (Пермский край) и Челябинске. Ежегодно их посещают с экскурсиями тысячи человек. Чтобы каждый получил от визита только яркие позитивные впечатления, маршруты продумали максимально безопасными и разработали базовые правила поведения. Как раз эти правила просто и понятно объяснили в коротком видео-инструктаже. Его показывают перед началом экскурсии, чтобы гостям было понятно, как надеть спецодежду, где безопасно ходить и делать памятные снимки.
Жюри конкурса высоко оценило и серию роликов «Любопытный Илья». В каждом видео харизматичный корреспондент Илья общается с сотрудниками ОМК разных профессий, например, с токарем, машинистом крана, слесарем-ремонтником, электромонтером и другими, изучает тонкости их работы и вместе с ними пробует освоить новые навыки. Такие ролики помогают не только познакомить сотрудников ОМК с работой их коллег, но и рассчитаны на более широкую аудиторию. Например, на потенциальных сотрудников, которые могут вдохновиться увиденным и захотят прийти работать на завод, и на подростков, которые стоят перед выбором будущей профессии.
Светлана Желонкина, руководитель направления по визуальным коммуникациям ОМК:
— Обе работы — от идеи до воплощения — сделала наша команда визуальных коммуникаций. Мы любим придумывать новые форматы, чтобы наши видеопродукты были интересны аудитории. Например, ролики из серии «Любопытный Илья» уже собрали около 200 тысяч просмотров. С первых же выпусков заводчане оставляли позитивные комментарии и приглашали нас прийти к ним в цех, чтобы снять подобный ролик об их коллегах. Для нас это показатель, что мы нашли правильную подачу. Благодарим жюри всероссийского конкурса, что высоко оценили нашу работу.
В 2023 году команда визуальных коммуникаций ОМК уже побеждала в конкурсе «Лучшее корпоративное видео-2023». Коллег наградили за лучший монтаж. Они подготовили обзорный видеоролик об одном из крупнейших фестивалей городской культуры «Выкса-фестивале», который проводят фонд «ОМК-Участие» и группа ОМК в Нижегородской области.
А в номинации «Лучшее музыкальное и звуковое оформление» победил первый мультсериал о металлургии для детей «Железячки», который Светлана Желонкина и ее команда начали выпускать в конце 2022 года. В сериях до 5 минут мультяшные герои, образы которых перекликаются с продукцией ОМК, рассказывают детям об истории металлургии и современных технологиях. Команда уже выпустила 10 серий, которые можно посмотреть в сообществе ОМК в ВК.