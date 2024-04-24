Сегодня в Прикамье резко похолодает, местами ожидается гроза и мокрый снег

По данным Пермского ЦГМС 24 апреля днем в Пермском крае ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, в виде дождя, по северу и востоку в виде мокрого снега, местами по югу — сильный дождь. В отдельных районах края прогнозируется гроза, порывы ветра могут достигать до 18 м/с, сообщают в краевом минтербезе.