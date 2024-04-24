Сегодня в Прикамье резко похолодает, местами ожидается гроза и мокрый снег

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
По данным Пермского ЦГМС 24 апреля днем в Пермском крае ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, в виде дождя, по северу и востоку в виде мокрого снега, местами по югу — сильный дождь. В отдельных районах края прогнозируется гроза, порывы ветра могут достигать до 18 м/с, сообщают в краевом минтербезе.
Также пермяков ждет резкое похолодание. Температура воздуха днем по краю опустится до +6°С, +11°С, в Перми — до +6°С, +8°С.
В связи с ухудшением погодных условий возможны аварии на системах ЖКХ, рост количества ДТП и увеличение количества техногенных пожаров, обрывы линий электропередач, падение слабо укрепленных конструкций и ветвей деревьев.