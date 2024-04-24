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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

Сегодня в Прикамье резко похолодает, местами ожидается гроза и мокрый снег

Сегодня в Прикамье резко похолодает, местами ожидается гроза и мокрый снег

24 апреля 2024, 04:23
Фото: properm.ru
Синоптики также прогнозируют сильный порывистый ветер.

По данным Пермского ЦГМС 24 апреля днем в Пермском крае ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, в виде дождя, по северу и востоку в виде мокрого снега, местами по югу — сильный дождь. В отдельных районах края прогнозируется гроза, порывы ветра могут достигать до 18 м/с, сообщают в краевом минтербезе.

Также пермяков ждет резкое похолодание. Температура воздуха днем по краю опустится до +6°С, +11°С, в Перми — до +6°С, +8°С.

В связи с ухудшением погодных условий возможны аварии на системах ЖКХ, рост количества ДТП и увеличение количества техногенных пожаров, обрывы линий электропередач, падение слабо укрепленных конструкций и ветвей деревьев.

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#Происшествия#Погода#Неблагоприятные метеоусловия#Неблагоприятные погодные условия
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