Сильные магнитные бури могут охватить Землю на этой неделе

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
В ближайшие дни на Земле ожидается магнитная буря. В ночь на вторник, 23 апреля, астрономы зарегистрировали редкое космическое явление на Солнце — произошло сразу четыре вспышки, включавших в себя три солнечных пятна и магнитную нить. Они возникли с разницей в несколько минут на расстоянии сотен тысяч километров друг от друга, пишет «КП» со ссылкой на Spaceweather.
Исследователи пока не определили общую мощность взрыва, но не исключают, что часть солнечной плазмы и излучения достигнет Земли через несколько суток. По прогнозу ученых, сильная магнитная буря может произойти 25 и 26 апреля.
Врачи рекомендуют метеозависимым людям в дни магнитных бурь соблюдать режим дня, высыпаться, избегать стресса и отказаться от жареной, копченой, соленой пищи и алкоголя.