Сильные магнитные бури могут охватить Землю на этой неделе

В ближайшие дни на Земле ожидается магнитная буря. В ночь на вторник, 23 апреля, астрономы зарегистрировали редкое космическое явление на Солнце — произошло сразу четыре вспышки, включавших в себя три солнечных пятна и магнитную нить. Они возникли с разницей в несколько минут на расстоянии сотен тысяч километров друг от друга, пишет «КП» со ссылкой на Spaceweather.