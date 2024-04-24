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Published Сегодня, 05:31

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Магнитные бури могут произойти в ближайшие дни 25 и 26 апреля

Сильные магнитные бури могут охватить Землю на этой неделе

24 апреля 2024, 05:31
Фото: ideogram.ai

Магнитные бури могут произойти в ближайшие дни 25 и 26 апреля

Метеочувствительным людям стоит быть бережнее к себе.

В ближайшие дни на Земле ожидается магнитная буря. В ночь на вторник, 23 апреля, астрономы зарегистрировали редкое космическое явление на Солнце — произошло сразу четыре вспышки, включавших в себя три солнечных пятна и магнитную нить. Они возникли с разницей в несколько минут на расстоянии сотен тысяч километров друг от друга, пишет «КП» со ссылкой на Spaceweather.

Исследователи пока не определили общую мощность взрыва, но не исключают, что часть солнечной плазмы и излучения достигнет Земли через несколько суток. По прогнозу ученых, сильная магнитная буря может произойти 25 и 26 апреля.

Врачи рекомендуют метеозависимым людям в дни магнитных бурь соблюдать режим дня, высыпаться, избегать стресса и отказаться от жареной, копченой, соленой пищи и алкоголя.

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#Общество#Космос#Астрономия#Солнце#Магнитная буря
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