Специалисты рассказали, как подготовиться к поездке с кошкой

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
При планировании путешествия с кошкой или котиком, определитесь с видом транспорта. Если вы собрались в другую страну, то заранее узнайте, какие требования она установила для въезда с животными.
Непосредственно перед поездкой не кормите кота, посадите животное в жесткую пластиковую переноску, чтобы можно было закрепить ее в транспорте, и постелите одноразовую пеленку.
Купите отдельный билет на питомца. Перед бронированием билета на самолет обязательно выясните, какие правила и условия нужно соблюдать при перелете с кошкой. В общих правилах сказано, что если вес кошки не превышает 8 кг вместе с контейнером, то можно провезти ее в салоне лайнера. Если питомец весит больше, то лучше выбрать другой вид транспорта, иначе придется отправить животное в грузовое отделение, и это может завершиться печально.
Возьмите с собой ветпаспорт с отметками о вакцинации и пройденных обработках от паразитов. С момента вакцинации до путешествия должно пройти не менее 30 дней и не более 11 месяцев. Также получите ветеринарное свидетельство формы №1, оно также действует в течение пяти дней с момента выдачи и до начала перелета. При путешествии за границу свидетельство формы №1 так же заменяют на международный ветеринарный сертификат.
Не забудьте вещи для обеспечения гигиены — одноразовые пеленки, влажные салфетки и полиэтиленовые мешочки. Также положите с собой шлейку.