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Posted Сегодня, 08:01

Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Что нужно сделать перед путешествием с кошкой

Специалисты рассказали, как подготовиться к поездке с кошкой

24 апреля 2024, 08:01
Фото: ideogram.ai

Что нужно сделать перед путешествием с кошкой

Собрались в путешествие, переезжаете в другой город или страну вместе с кошкой и переживаете? В пермском приюте «Матроскин» дали рекомендации, как подготовить питомца к поездке.
Сюжет
Туризм

При планировании путешествия с кошкой или котиком, определитесь с видом транспорта. Если вы собрались в другую страну, то заранее узнайте, какие требования она установила для въезда с животными.

Непосредственно перед поездкой не кормите кота, посадите животное в жесткую пластиковую переноску, чтобы можно было закрепить ее в транспорте, и постелите одноразовую пеленку.

Что взять в автомобиль или автобус

  • Ветеринарный паспорт животного с отметками о вакцинации и обработками от паразитов. Это нужно для путешествия между регионами, а внутри региона не требуется.
  • Небольшая лежанка для размещения в переноске, чтобы питомцу было уютно.
  • Миска для воды и вода, если поездка продлится больше трех часов.
  • Миска и корм, если вы будете в пути более шести часов.
  • Одноразовые пеленки.
  • Влажные салфетки и полиэтиленовые мешочки, чтобы убрать за животным.
  • Шлейка.
  • Любимая игрушка вашей кошки.
Поездка может пройти легко, если не забыть о документах и правилах путешествий с кошками.Поездка может пройти легко, если не забыть о документах и правилах путешествий с кошками.
Поездка может пройти легко, если не забыть о документах и правилах путешествий с кошками.
Фото: Ideogram.ai

Что взять в поезд

  1. Отдельный билет на питомца;
  2. Ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации и обработке от паразитов. С момента вакцинации до поездки должно пройти не менее 30 дней и не более 11 месяцев;
  3. Ветеринарное свидетельство формы №1. Его можно получить только в государственной клинике — станции по борьбе с болезнями животных. Свидетельство дается на основании ветпаспорта с отметками о вакцинациях и лечении от глистов. Обратите внимание, что документ действителен в течение пяти дней с момента выдачи и до начала перевозки.
  4. При путешествии с животным за границу на ветеринарном контроле свидетельство №1 заменяют на международный ветеринарный сертификат.
  5. Небольшая уютная лежанка для переноски, миски и корм с водой.
  6. Аптечка со средствами первой необходимости.
  7. Лоток с наполнителем.
  8. Одноразовые пеленки, влажные салфетки и полиэтиленовые мешочки, чтобы убрать за котом.
  9. Шлейка.
  10. Любимая игрушка вашего животного.
Путешествие в поезде пройдет легко, если вы заранее позаботитесь о комфорте и безопасности питомца.Путешествие в поезде пройдет легко, если вы заранее позаботитесь о комфорте и безопасности питомца.
Путешествие в поезде пройдет легко, если вы заранее позаботитесь о комфорте и безопасности питомца.
Фото: ideogram.ai

Что взять в самолет

Купите отдельный билет на питомца. Перед бронированием билета на самолет обязательно выясните, какие правила и условия нужно соблюдать при перелете с кошкой. В общих правилах сказано, что если вес кошки не превышает 8 кг вместе с контейнером, то можно провезти ее в салоне лайнера. Если питомец весит больше, то лучше выбрать другой вид транспорта, иначе придется отправить животное в грузовое отделение, и это может завершиться печально.

Возьмите с собой ветпаспорт с отметками о вакцинации и пройденных обработках от паразитов. С момента вакцинации до путешествия должно пройти не менее 30 дней и не более 11 месяцев. Также получите ветеринарное свидетельство формы №1, оно также действует в течение пяти дней с момента выдачи и до начала перелета. При путешествии за границу свидетельство формы №1 так же заменяют на международный ветеринарный сертификат.

Не забудьте вещи для обеспечения гигиены — одноразовые пеленки, влажные салфетки и полиэтиленовые мешочки. Также положите с собой шлейку.

Не перевозите своего котика в грузовом отделении.Не перевозите своего котика в грузовом отделении.
Не перевозите своего котика в грузовом отделении.
Фото: ideogram.ai
#Общество#Туризм#Матроскин#Путешествия#Домашние животные#Кошки
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