Специалисты рассказали, как подготовиться к поездке с кошкой

Возьмите с собой ветпаспорт с отметками о вакцинации и пройденных обработках от паразитов. С момента вакцинации до путешествия должно пройти не менее 30 дней и не более 11 месяцев. Также получите ветеринарное свидетельство формы №1, оно также действует в течение пяти дней с момента выдачи и до начала перелета. При путешествии за границу свидетельство формы №1 так же заменяют на международный ветеринарный сертификат.