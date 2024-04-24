Стало известно, когда в Перми заработают фонтаны

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В Перми с 1 мая заработают фонтаны. Об этом сообщило ИА «Текст» со ссылкой на Регламент организации работ по содержанию фонтанов на территории города.
На данный момент в краевой столице находится 13 фонтанов. Сезон их работы завершается к концу сентября. Фонтаны работают ежедневно. В рабочие дни с 12:00 до 24:00, в праздничные и выходные дни с 09:00 до 01:00, а после праздничного или выходного дня с 18.00 до 24.00.
Светомузыкальные программы при работе фонтана на эспланаде в Ленинском районе Перми в рабочие дни проводятся один раз в день — с 22:45 до 23:00. В праздники и выходные три раза в день (с 20:45 до 21:00, с 21:45 до 22:00 часов, с 22:45 до 23:00), а после них всего один раз в день — с 22:45 до 23:00.