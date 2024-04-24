Стало известно, когда в Перми заработают фонтаны

Светомузыкальные программы при работе фонтана на эспланаде в Ленинском районе Перми в рабочие дни проводятся один раз в день — с 22:45 до 23:00. В праздники и выходные три раза в день (с 20:45 до 21:00, с 21:45 до 22:00 часов, с 22:45 до 23:00), а после них всего один раз в день — с 22:45 до 23:00.