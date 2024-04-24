properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:21

Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

С 1 мая в Перми заработают фонтаны

Стало известно, когда в Перми заработают фонтаны

24 апреля 2024, 10:21
Фото: properm.ru

С 1 мая в Перми заработают фонтаны

Всего в Перми насчитывается 13 фонтанов.

В Перми с 1 мая заработают фонтаны. Об этом сообщило ИА «Текст» со ссылкой на Регламент организации работ по содержанию фонтанов на территории города.

На данный момент в краевой столице находится 13 фонтанов. Сезон их работы завершается к концу сентября. Фонтаны работают ежедневно. В рабочие дни с 12:00 до 24:00, в праздничные и выходные дни с 09:00 до 01:00, а после праздничного или выходного дня с 18.00 до 24.00.

Светомузыкальные программы при работе фонтана на эспланаде в Ленинском районе Перми в рабочие дни проводятся один раз в день — с 22:45 до 23:00. В праздники и выходные три раза в день (с 20:45 до 21:00, с 21:45 до 22:00 часов, с 22:45 до 23:00), а после них всего один раз в день — с 22:45 до 23:00.

Читайте также:
Полиция не нашла нарушений в работе скандального пермского секс-отеляВласти Перми требуют от автохолдинга снести здание в Камской долинеУ Центрального рынка в Перми снесут три незаконных киоска
#Пермь#Эспланада#Администрация#Подсветка#Фонтаны#Ленинский район#Праздничные дни
Подпишитесь
Глава Соликамска, угрожавший замерзающим людям за оскорбление чиновников, увольняется
Сегодня, 09:00
Хороший, плохой, невнятный. Каким получился сериал по игре Fallout
Сегодня, 07:10
Первую в России смотровую башню на курорте «Губаха» откроют с задержкой в 5 месяцев
Сегодня, 10:12
За год средний чек пермяка в кафе и ресторанах вырос на 8%
Сегодня, 07:03
Замминистра обороны РФ Тимура Иванова арестовали за взятку. Что ему грозит
Сегодня, 07:51
"