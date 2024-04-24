properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Стелу с орденом Ленина у железнодорожной станции Пермь-2 уберут

Стелу с орденом Ленина у железнодорожной станции Пермь-2 уберут

24 апреля 2024, 05:39
Фото: Google maps
Департамент культуры администрации Перми планирует сохранить объект и прорабатывает вопрос его перемещения.

В Перми уберут стелу Ленина рядом с железнодорожной станцией Пермь II. Решение принято в связи со строительством третьего моста через Каму и подъездов к нему. Так планируется перестроить площадь Гайдара, где находится разворот перед станцией. Об этом сообщило издание 59.RU.

Железнобетонная стела возведена у пермской станции в 1970-е годы. Автором ее верхней декоративной части выступил известный скульптор Константин Собакин. По словам Собакина, пластины были выполнены в его мастерской, позднее конструкция находилась в Центральном выставочном зале. И только после этого она была привезена и приварена к нижней части стелы.

«На эскизах будущей площади стелы нет. А в таблице к проекту „Строительство мостового перехода через р. Кама“ питерского ООО „Гео Проект“, поступившей в редакцию от нашего читателя, написано, что стелу планируют разобрать и сдать в утиль», — пишет 59.RU.

В мэрии Перми сообщили, что департамент культуры администрации Перми планирует сохранить стелу Ленину и сейчас прорабатывает вопрос перемещения.

Читайте также:
В Орджоникидзевском районе Перми построят спортзал для школы за 105 миллионов рублейВозведение Многофункциональной спортивной арены в Перми обойдется в 19,4 млрд рублейВласти нашли компанию, которая начнет строить третий мост через Каму в Перми
#Строительство#Кама#Третий мост#Центральный выставочный зал#Площадь гайдара#Железнодорожная станция#Стела Ленина#Скульптор Константин Собакин#Стела «К 250-летию Перми»
Подпишитесь
Хороший, плохой, невнятный. Каким получился сериал по игре Fallout
Сегодня, 07:10
Сегодня в Прикамье резко похолодает, местами ожидается гроза и мокрый снег
Сегодня, 04:23
В Перми покажут последний концерт «Гражданской обороны». 18+
Сегодня, 07:04
Депутаты не одобрили расходы на благоустройство Мотовилихинского пруда
Сегодня, 05:00
За год средний чек пермяка в кафе и ресторанах вырос на 8%
Сегодня, 07:03
Фонд «Дедморозим» просит помочь девятимесячному мальчику с редкой болезнью
Сегодня, 05:44
"