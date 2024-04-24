Стелу с орденом Ленина у железнодорожной станции Пермь-2 уберут

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 07:06
В Перми уберут стелу Ленина рядом с железнодорожной станцией Пермь II. Решение принято в связи со строительством третьего моста через Каму и подъездов к нему. Так планируется перестроить площадь Гайдара, где находится разворот перед станцией. Об этом сообщило издание 59.RU.
Железнобетонная стела возведена у пермской станции в 1970-е годы. Автором ее верхней декоративной части выступил известный скульптор Константин Собакин. По словам Собакина, пластины были выполнены в его мастерской, позднее конструкция находилась в Центральном выставочном зале. И только после этого она была привезена и приварена к нижней части стелы.
«На эскизах будущей площади стелы нет. А в таблице к проекту „Строительство мостового перехода через р. Кама“ питерского ООО „Гео Проект“, поступившей в редакцию от нашего читателя, написано, что стелу планируют разобрать и сдать в утиль», — пишет 59.RU.
В мэрии Перми сообщили, что департамент культуры администрации Перми планирует сохранить стелу Ленину и сейчас прорабатывает вопрос перемещения.