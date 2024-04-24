Стелу с орденом Ленина у железнодорожной станции Пермь-2 уберут

Железнобетонная стела возведена у пермской станции в 1970-е годы. Автором ее верхней декоративной части выступил известный скульптор Константин Собакин. По словам Собакина, пластины были выполнены в его мастерской, позднее конструкция находилась в Центральном выставочном зале. И только после этого она была привезена и приварена к нижней части стелы.