Судебные приставы на месяц закрыли в Перми три санитарно-опасных киоска

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
Судебные приставы Пермского края приостановили деятельность трех санитарно-опасных киосков в Перми. В этих объектах были выявлены серьезные нарушения. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУФССП по Пермскому краю.
В результате обхода на месяц были закрыты два киоска «Овощи и Фрукты», а также киоск «Рыба». Причиной приостановки их работы стали нарушения санитарных норм. Продавцы находились в торговых павильонах без специальной одежды, не соблюдали правила личной гигиены. Санитарные книжки в киосках отсутствовали, в холодильных камерах не было термометров и маркировок на продуктах.
Владельцем всех трех торговых точек является один предприниматель.