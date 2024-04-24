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Судебные приставы на месяц закрыли в Перми три санитарно-опасных киоска

Судебные приставы на месяц закрыли в Перми три санитарно-опасных киоска

24 апреля 2024, 07:44
Фото: properm.ru
Собственником всех трех объектов является один предприниматель.

Судебные приставы Пермского края приостановили деятельность трех санитарно-опасных киосков в Перми. В этих объектах были выявлены серьезные нарушения. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУФССП по Пермскому краю.

В результате обхода на месяц были закрыты два киоска «Овощи и Фрукты», а также киоск «Рыба». Причиной приостановки их работы стали нарушения санитарных норм. Продавцы находились в торговых павильонах без специальной одежды, не соблюдали правила личной гигиены. Санитарные книжки в киосках отсутствовали, в холодильных камерах не было термометров и маркировок на продуктах.

Владельцем всех трех торговых точек является один предприниматель.

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#Пермь#Судебные приставы#Санитарные нормы#Нарушения#Киоск#Правила личной гигиены#Санитарные книжки#Продажа рыбы#Продажа овощей и фруктов#Холодильные камеры#Термометры#Маркировка продуктов
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