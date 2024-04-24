Судебные приставы на месяц закрыли в Перми три санитарно-опасных киоска

В результате обхода на месяц были закрыты два киоска «Овощи и Фрукты», а также киоск «Рыба». Причиной приостановки их работы стали нарушения санитарных норм. Продавцы находились в торговых павильонах без специальной одежды, не соблюдали правила личной гигиены. Санитарные книжки в киосках отсутствовали, в холодильных камерах не было термометров и маркировок на продуктах.