Супермодель Наташа Поли, родившаяся в Перми, посетила родной город

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:37
Супермодель Наташа Поли (Наталья Полевщикова) посетила Пермь. В своих социальных сетях Поли опубликовала фотографию с мамой, сделанную в центре города — на Комсомольской площади.
Наташа Поли родилась в Перми в 1985 году. В Москву она впервые попала в 2000 году, когда приехала на конкурс миланского модельного агентства Why Not. В столице Поли заняла второе место, первое заняла Ксения Стом — позже она победила в международном финале.
После этого пермячка заканчивала школу, параллельно снималась в Милане, работала в Париже, Токио. В 18 лет подписала контракт с агентством из Нью-Йорка Women Management, с которым работает до сих пор.