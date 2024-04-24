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Published Сегодня, 05:35

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Updated Сегодня, 05:37

Супермодель Наташа Поли, родившаяся в Перми, посетила родной город

Супермодель Наташа Поли, родившаяся в Перми, посетила родной город

24 апреля 2024, 05:35
Фото: соцсети Наташи Поли
Пермячка работает на нью-йоркское модельное агентство с 18 лет.

Супермодель Наташа Поли (Наталья Полевщикова) посетила Пермь. В своих социальных сетях Поли опубликовала фотографию с мамой, сделанную в центре города — на Комсомольской площади.

Наташа Поли родилась в Перми в 1985 году. В Москву она впервые попала в 2000 году, когда приехала на конкурс миланского модельного агентства Why Not. В столице Поли заняла второе место, первое заняла Ксения Стом — позже она победила в международном финале.

После этого пермячка заканчивала школу, параллельно снималась в Милане, работала в Париже, Токио. В 18 лет подписала контракт с агентством из Нью-Йорка Women Management, с которым работает до сих пор.

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#Пермь#Звезда#Модель#Звезды#Знаменитости#Комсомольская площадь
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