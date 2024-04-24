Тренерам из спортшколы в Кудымкаре платили зарплату ниже минимально возможной

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:55
Кудымкарская городская прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в муниципальных спортивных учреждениях Кудымкара. Выявлены нарушения в сфере оплаты труда, сообщает краевая прокуратура.
Установлено, что отдельным работникам МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», МАУ «Физкультурный оздоровительный комплекс — плавательный бассейн» за январь этого года выплачивалась заработная плата ниже МРОТ.
Нарушение было вызвано неверным толкованием работниками МКУ «Центр бухгалтерского учета Кудымкарского муниципального округа Пермского края» правовых актов в части выплат, носящих компенсационный характер.
По итогам проверки прокурором директору муниципального расчетного центра внесено представление, которое удовлетворено. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, педагогам произведен перерасчет заработной платы на январь 2024 года.