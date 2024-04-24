properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Ученые рассказали о влиянии домашних животных на пенсионеров

24 апреля 2024, 13:11
Группа исследователей провела работу, в ходе которой изучила влияние домашних животных на память человека. Стало известно, что домашние питомцы оказывают положительное воздействие на эмоциональное состояние людей.

Однако это исследование выявило еще один интересный аспект — домашние животные могут улучшать когнитивные способности у пожилых людей. В ходе работы ученые проанализировали данные 20 000 владельцев питомцев, пишет pravda.ru.

Оказалось, что люди старше 65 лет, которые уже более пяти лет содержат питомцев, имели лучшие показатели когнитивных способностей по сравнению с теми, кто не имел питомцев или содержал их менее пяти лет. Однако участники исследования моложе 65 лет не отличались в своих когнитивных способностях в зависимости от наличия или времени общения с домашними животными.

Ученые подчеркивают, что наличие домашних питомцев имеет прямую связь с улучшением способности запоминать слова и другие когнитивные показатели.

Подпишитесь
На Парковом могут построить взрослую и детскую поликлиники
Сегодня, 11:27
Пермского бизнесмена отправили в колонию за хищение 299 миллионов у авиазавода
Сегодня, 11:23
Фото. Райское место построят в Перми почти за три миллиона рублей
Сегодня, 12:09
Стало известно место в Перми в рейтинге городов с самой вкусной шаурмой
Сегодня, 12:05
Пермский депутат временно возглавил Соликамск после ухода мэра
Сегодня, 12:05
Хороший, плохой, невнятный. Каким получился сериал по игре Fallout
Сегодня, 07:10
"