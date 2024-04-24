Ученые рассказали о влиянии домашних животных на пенсионеров

Оказалось, что люди старше 65 лет, которые уже более пяти лет содержат питомцев, имели лучшие показатели когнитивных способностей по сравнению с теми, кто не имел питомцев или содержал их менее пяти лет. Однако участники исследования моложе 65 лет не отличались в своих когнитивных способностях в зависимости от наличия или времени общения с домашними животными.