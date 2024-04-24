Ученые рассказали о влиянии домашних животных на пенсионеров

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Однако это исследование выявило еще один интересный аспект — домашние животные могут улучшать когнитивные способности у пожилых людей. В ходе работы ученые проанализировали данные 20 000 владельцев питомцев, пишет pravda.ru.
Оказалось, что люди старше 65 лет, которые уже более пяти лет содержат питомцев, имели лучшие показатели когнитивных способностей по сравнению с теми, кто не имел питомцев или содержал их менее пяти лет. Однако участники исследования моложе 65 лет не отличались в своих когнитивных способностях в зависимости от наличия или времени общения с домашними животными.
Ученые подчеркивают, что наличие домашних питомцев имеет прямую связь с улучшением способности запоминать слова и другие когнитивные показатели.