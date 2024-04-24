В акции «Весна — тают пени» принимают участие уже более 10 тысяч жителей Прикамья

В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» продолжается акция «Весна — тают пени»*. На участие в ней уже заявилось более 10 тысяч клиентов компании в Пермском крае.