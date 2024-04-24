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В акции «Весна — тают пени» принимают участие уже более 10 тысяч жителей Прикамья

24 апреля 2024, 13:14
В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» продолжается акция «Весна — тают пени»*. На участие в ней уже заявилось более 10 тысяч клиентов компании в Пермском крае.

Они погасили долги за тепло и горячую воду и внесли оплату за март. При оплате квитанции за апрель им будут списаны накопившиеся пени**.

Акция проходит во всех городах присутствия Пермского филиала: Перми, Березниках, Лысьве, Чайковском, Краснокамске. «Тепловые» квитанции за март уже доставляются клиентам в этих населенных пунктах.

Погасить долги и внести платеж за текущий период можно любым удобным способом: онлайн в личном кабинете Вашего расчетно-кассового центра (РКЦ), в офисе РКЦ, либо воспользовавшись любым интернет-банком. Контактные данные и адреса сайтов можно уточнить в Вашей квитанции.

Подробную информацию можно получить:

  • на сайте акции;
  • по телефонам расчетно-кассовых центров, которые можно найти на квитанции за тепло и горячую воду;
  • у специалистов расчетно-кассовых центров «Пермэнергосбыт», «КРЦ-Прикамье», «Инкомус».

* Информация носит справочный характер. Акция проводится в целях стимулирования физических лиц — клиентов на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Не является рекламой. Подробную информацию об акции можно получить на сайте компании https://esplus.ru.

** Пени — это штрафные санкции за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Их сумма зависит от величины долга и срока его давности. Такие меры предусмотрены законодательством.

#Новости компаний#Общество
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