В акции «Весна — тают пени» принимают участие уже более 10 тысяч жителей Прикамья

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Они погасили долги за тепло и горячую воду и внесли оплату за март. При оплате квитанции за апрель им будут списаны накопившиеся пени**.
Акция проходит во всех городах присутствия Пермского филиала: Перми, Березниках, Лысьве, Чайковском, Краснокамске. «Тепловые» квитанции за март уже доставляются клиентам в этих населенных пунктах.
Погасить долги и внести платеж за текущий период можно любым удобным способом: онлайн в личном кабинете Вашего расчетно-кассового центра (РКЦ), в офисе РКЦ, либо воспользовавшись любым интернет-банком. Контактные данные и адреса сайтов можно уточнить в Вашей квитанции.
Подробную информацию можно получить:
* Информация носит справочный характер. Акция проводится в целях стимулирования физических лиц — клиентов на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Не является рекламой. Подробную информацию об акции можно получить на сайте компании https://esplus.ru.
** Пени — это штрафные санкции за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Их сумма зависит от величины долга и срока его давности. Такие меры предусмотрены законодательством.