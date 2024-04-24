В Чайковском за 12 часов выпала половина месячной нормы осадков

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
На юго-западе края сегодняшний день отметился обильными осадками. В частности, серьезные осадки выпали в Чайковском, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.
В Чайковском под влиянием холодного фронта, который сейчас и подходит к Перми, выпало сразу 19 мм за 12 часов — то есть половина месячной нормы, а в соседней Ножовке — 14 мм.
Умеренные дожди прошли в Чернушке (8 мм), в Оханске (6 мм), в Верещагино (7 мм), Кудымкаре, Чермозе и Кочево (по 5 мм), в Косе (4 мм).
В Перми выпало за день 2 мм осадков, за сутки 4 мм, но основные осадки начались только вечером. Также в Бисере выпало 9 мм осадков в виде снега. На севере края дождь сейчас уже тоже переходит в снег, сообщают метеорологи.