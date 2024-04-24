properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

В Чайковском за 12 часов выпала половина месячной нормы осадков

В Чайковском за 12 часов выпала половина месячной нормы осадков

24 апреля 2024, 17:04
Фото: телеграмм-канал «Опасные природные явления Пермского края»
Сейчас на севере края дождь уже переходит в снег.

На юго-западе края сегодняшний день отметился обильными осадками. В частности, серьезные осадки выпали в Чайковском, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.

В Чайковском под влиянием холодного фронта, который сейчас и подходит к Перми, выпало сразу 19 мм за 12 часов — то есть половина месячной нормы, а в соседней Ножовке — 14 мм.

Умеренные дожди прошли в Чернушке (8 мм), в Оханске (6 мм), в Верещагино (7 мм), Кудымкаре, Чермозе и Кочево (по 5 мм), в Косе (4 мм).

В Перми выпало за день 2 мм осадков, за сутки 4 мм, но основные осадки начались только вечером. Также в Бисере выпало 9 мм осадков в виде снега. На севере края дождь сейчас уже тоже переходит в снег, сообщают метеорологи.

#Общество#Снег#Осадки#Дождь
Подпишитесь
На Парковом могут построить взрослую и детскую поликлиники
Сегодня, 11:27
Пермского бизнесмена отправили в колонию за хищение 299 миллионов у авиазавода
Сегодня, 11:23
Фото. Райское место построят в Перми почти за три миллиона рублей
Сегодня, 12:09
Стало известно место в Перми в рейтинге городов с самой вкусной шаурмой
Сегодня, 12:05
Пермский депутат временно возглавил Соликамск после ухода мэра
Сегодня, 12:05
Хороший, плохой, невнятный. Каким получился сериал по игре Fallout
Сегодня, 07:10
"