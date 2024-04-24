В Черняевском лесу часть стихийных тропинок засадят растениями

В рамках работ планируется выявить «дублирующие» тропы, от которых рекреационные потоки будет целесообразно перенаправить по другим маршрутам. Уже заключен муниципальный контракт на разработку биотехнических мероприятий и рекомендаций для восстановления почвенно-растительного покрова троп. По итогу полученных рекомендаций «Пермское городское лесничество» проведет лесовосстановительные мероприятия на части стихийных тропинок, отмечают в ведомстве. Что именно будут садить на тропах — пока не известно.