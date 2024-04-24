В Черняевском лесу часть стихийных тропинок засадят растениями

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
В Черняевском лесу будут проведены биотехнические работы по сокращению площади стихийных тропинок. Для этого на части тропинок высадят растения, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на городское управление по экологии и природопользованию.
В рамках работ планируется выявить «дублирующие» тропы, от которых рекреационные потоки будет целесообразно перенаправить по другим маршрутам. Уже заключен муниципальный контракт на разработку биотехнических мероприятий и рекомендаций для восстановления почвенно-растительного покрова троп. По итогу полученных рекомендаций «Пермское городское лесничество» проведет лесовосстановительные мероприятия на части стихийных тропинок, отмечают в ведомстве. Что именно будут садить на тропах — пока не известно.
Работы по благоустройству Черняевского леса стартовали осенью 2022 года, напоминает издание. Концепция преобразования парка состоит из трех направлений: формирование тропиночной сети по существующим маршрутам с применением природосберегающих технологий, обустройство входных групп и навигации и реновация существующих зон отдыха. В парке уже оборудованы пешеходные, беговые и велосипедные маршруты, установлено освещение, навигация, закончен ремонт комплексных мест отдыха, построено здание визит-центра. Завершить работы планируется этим летом.