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Posted Сегодня, 16:17

Published Сегодня, 16:17

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

В Лысьве насмерть разбился мотоциклист

В Лысьве насмерть разбился мотоциклист

24 апреля 2024, 16:17
Фото: ГИБДД Пермский край
Сейчас ГИБДД устанавливает причину происшествия.
Сюжет
Дтп

Сегодня, 24 апреля, в Лысьве погиб водитель мотоцикла. Подробности сообщает краевая ГИБДД.

Предварительно установлено, что около 18:15 во дворе дома номер 109 по Проспекту Победы двигался мотоцикл Zuumav под управлением 34 летнего мужчины. Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла.

В результате ДТП мотоциклист погиб на месте, до приезда скорой медицинской помощи.

По факту аварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

#Происшествия#Дтп#Лысьва#Жертвы дтп#Смертельное дтп
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