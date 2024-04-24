В Лысьве насмерть разбился мотоциклист

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
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Updated Сегодня, 16:19
Сегодня, 24 апреля, в Лысьве погиб водитель мотоцикла. Подробности сообщает краевая ГИБДД.
Предварительно установлено, что около 18:15 во дворе дома номер 109 по Проспекту Победы двигался мотоцикл Zuumav под управлением 34 летнего мужчины. Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла.
В результате ДТП мотоциклист погиб на месте, до приезда скорой медицинской помощи.
По факту аварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.