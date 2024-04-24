В Перми на 11% подорожал «шашлычный набор». Стоит ли ждать снижения стоимости

По словам доцента кафедры менеджмента и маркетинга ПНИПУ Ольги Андреевой, рост цен на шашлычный набор вызван общим трендом и сезонными факторами. Сезон шашлыков начинается в России с майских праздников и заканчивается примерно в начале сентября. Так, розничные продавцы заранее готовятся к повышению цен, стоимость продукта растет каждый год по отношению к зимнему периоду.