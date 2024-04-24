В Перми на 11% подорожал «шашлычный набор». Стоит ли ждать снижения стоимости

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В апреле в Перми на 11% подорожал «шашлычный набор», состоящий из мангала, шампуров, углей для розжига и мяса. Сейчас его стоимость составляет 2917 рублей. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на «Платформу ОФД».
По словам доцента кафедры менеджмента и маркетинга ПНИПУ Ольги Андреевой, рост цен на шашлычный набор вызван общим трендом и сезонными факторами. Сезон шашлыков начинается в России с майских праздников и заканчивается примерно в начале сентября. Так, розничные продавцы заранее готовятся к повышению цен, стоимость продукта растет каждый год по отношению к зимнему периоду.
Общий тренд в экономике обусловлен ценовой динамикой всех товаров, входящих в набор. На все товары набора влияет инфляция, увеличение цен на логистику, рост затрат предприятий на производство (мангалов, шампуров, угля).
Основной частью стоимости набора является мясо. С конца прошлого сезона в мясной отрасли также выросли цены на содержание животных (корма, лекарства, транспорт, коммунальные расходы). Так, в ситуации текущего года нет факторов, которые снижали бы стоимость любого компонента.
Эксперт отмечает, что рынок всегда реагирует на запрос потребителей. Традиция отмечать праздники на природе с шашлыком многие годы очень любима пермяками. Иногда в России используют даже «индекс шашлыка» наряду с «индексом гамбургера» или индексом «чашки кофе» для отслеживания ситуации в экономике и потреблении.
Цены на шашлычный набор снижаться не будут, спрос пока стабильный. Останется ли стоимость «Шашлычного набора» на этом уровне или повысится, можно будет увидеть по экономический ситуации в начале лета, поскольку экономические и политические тенденции определяют ценовую динамику