В Перми начался снос аварийного дома, в котором остаются заселёнными квартиры

29 ноября в администрации Перми состоялось внеочередное заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. По решению комиссии с 30 ноября в отношении дома был введен режим чрезвычайной ситуации. Он связан с частичным разрушением стропильных балок, а также с возможностью внезапного обрушения несущих конструкций здания, которые представляют наибольшую угрозу. На тот момент в аварийном доме было расселено 47 из 88 жилых помещений. Заметим, что на сегодня не расселено еще 13 жилых помещений.