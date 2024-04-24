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В Перми начался снос аварийного дома, в котором остаются заселёнными квартиры

В Перми начался снос аварийного дома, в котором остаются заселёнными квартиры

24 апреля 2024, 11:25
Фото: администрация Перми
Дом по улице Циолковского, 17 начал рушиться.

В Перми начался снос по ул. Циолковского, 17, который начал рушиться. Отметим, что на данный момент в аварийном доме расселено 75 из 88 жилых помещений. Остальным жильцам предложены квартиры в строящихся муниципальных домах, сообщают в мэрии.

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что МБУ «Полигон» начал демонтаж аварийного дома с помощью спецтехники. Он продлится до середины мая. Затем будет вывезен строительный мусор.

В начале ноября прошлого года специальная комиссия Мотовилихинского района произвела визуальный осмотр дома по улице Циолковского, 17. В ходе обследования были выявлены дефекты и повреждения, снижающие несущую способность конструкций здания. По результатам осмотра комиссия установила, что техническое состояние строительных конструкций дома аварийное, возможно их внезапное обрушение.

29 ноября в администрации Перми состоялось внеочередное заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. По решению комиссии с 30 ноября в отношении дома был введен режим чрезвычайной ситуации. Он связан с частичным разрушением стропильных балок, а также с возможностью внезапного обрушения несущих конструкций здания, которые представляют наибольшую угрозу. На тот момент в аварийном доме было расселено 47 из 88 жилых помещений. Заметим, что на сегодня не расселено еще 13 жилых помещений.

Напомним, трёхэтажный дом по улице Циолковского, 17 был построен в 1951 году, признан аварийным в 2016 году и расселяется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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#Аварийное жилье#Пермь#Аварийный дом#Мотовилиха#Аварийность
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