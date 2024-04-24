В Перми покажут последний концерт «Гражданской обороны». 18+

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
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Updated Сегодня, 07:06
28 апреля в 18:40 в «Пермской синематеке» покажут документальную хронику — «Сияние обрушится вниз» — последний концерт «Гражданской обороны», состоявшийся 9 февраля 2008 года в екатеринбургском клубе Tele-Club.
Концерт был снят практически случайно, а в конце 2017-го съемки перемонтировали в документальный фильм-концерт с профессиональным звуком. В результате удалось добиться эффекта полного присутствия, говорят авторы фильма. Так что зрители смогут почувствовать себя словно на настоящем концерте группы, которая вошла в историю российской музыки еще и исключительными по силе выступлениями.
Создатель «Гражданской обороны» Егор Летов стал настоящей легендой русского рока еще при жизни. Но его популярность не угасает и после смерти. Режиссёр — бывшая жена Егора Летова Наталья Чумакова.