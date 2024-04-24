В Перми покажут последний концерт «Гражданской обороны». 18+

Концерт был снят практически случайно, а в конце 2017-го съемки перемонтировали в документальный фильм-концерт с профессиональным звуком. В результате удалось добиться эффекта полного присутствия, говорят авторы фильма. Так что зрители смогут почувствовать себя словно на настоящем концерте группы, которая вошла в историю российской музыки еще и исключительными по силе выступлениями.