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В Перми покажут последний концерт «Гражданской обороны». 18+

В Перми покажут последний концерт «Гражданской обороны». 18+

24 апреля 2024, 07:04
Фото: предоставлено «Пермской синематекой»
Режиссёр — бывшая жена Егора Летова Наталья Чумакова.

28 апреля в 18:40 в «Пермской синематеке» покажут документальную хронику — «Сияние обрушится вниз» — последний концерт «Гражданской обороны», состоявшийся 9 февраля 2008 года в екатеринбургском клубе Tele-Club.

Концерт был снят практически случайно, а в конце 2017-го съемки перемонтировали в документальный фильм-концерт с профессиональным звуком. В результате удалось добиться эффекта полного присутствия, говорят авторы фильма. Так что зрители смогут почувствовать себя словно на настоящем концерте группы, которая вошла в историю российской музыки еще и исключительными по силе выступлениями.

Создатель «Гражданской обороны» Егор Летов стал настоящей легендой русского рока еще при жизни. Но его популярность не угасает и после смерти. Режиссёр — бывшая жена Егора Летова Наталья Чумакова.

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#Гражданская оборона#Пермь#Концерт#Фильм#Кинематограф#Рок#Документальный фильм#Рок-музыка#Рок-группа
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