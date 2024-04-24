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В Пермском крае построят ледовый дворец за 282 миллиона рублей

В Пермском крае построят ледовый дворец за 282 миллиона рублей

24 апреля 2024, 12:45
Фото: vk.com/hc.molot
Объект должен появиться до конца 2025 года.

Власти ищут компанию для строительства ледового дворца спорта в Кунгуре. Начальная (максимальная) цена объекта — 282 млн рублей. Деньги выделены из краевого бюджета и бюджета Кунгура. Дворец будут использовать для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею, фигурному катанию, для массового катания на коньках.

Площадь земельного участка, выделенного под строительство дворца, почти 8 тыс. кв м. Определить площадь двухэтажного объекта необходимо на этапе проектирования. Пропускная способность зала — 50 человек в смену, сказано в техническом задании.

Начать работы по проектированию победитель аукциона должен будет 1 июня, завершить — в сентябре. Строительство подрядчик должен начать не позднее 1 октября, завершить — до 25 декабря 2025 года.

Выбрать победителя аукциона власти должны 17 мая.

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#Спорт#Пермь#Аукцион#Закупки#Закупка
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