В Пермском крае построят ледовый дворец за 282 миллиона рублей

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Власти ищут компанию для строительства ледового дворца спорта в Кунгуре. Начальная (максимальная) цена объекта — 282 млн рублей. Деньги выделены из краевого бюджета и бюджета Кунгура. Дворец будут использовать для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею, фигурному катанию, для массового катания на коньках.
Площадь земельного участка, выделенного под строительство дворца, почти 8 тыс. кв м. Определить площадь двухэтажного объекта необходимо на этапе проектирования. Пропускная способность зала — 50 человек в смену, сказано в техническом задании.
Начать работы по проектированию победитель аукциона должен будет 1 июня, завершить — в сентябре. Строительство подрядчик должен начать не позднее 1 октября, завершить — до 25 декабря 2025 года.
Выбрать победителя аукциона власти должны 17 мая.