В Пермском крае построят ледовый дворец за 282 миллиона рублей

Власти ищут компанию для строительства ледового дворца спорта в Кунгуре. Начальная (максимальная) цена объекта — 282 млн рублей. Деньги выделены из краевого бюджета и бюджета Кунгура. Дворец будут использовать для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею, фигурному катанию, для массового катания на коньках.