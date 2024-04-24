В Прикамье задержали подростка за убийство молодой матери, которую нашли голой в лесу

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Следователи сообщили о задержании подозреваемого в убийстве 21-летней Александры Шелунцовой. Молодую мать не могли найти несколько дней после того, как она ушла из дома. Ее тело нашли в лесу за детским садом — девушка была голой.
В СК уточняют, что на теле женщины были повреждения, которые указывали на то, что ее убили. Подозреваемый — подросток 2008 года рождения. Ранее он не был судим.
В жилье задержанного силовики провели обыск, там они изъяли некие предметы, которые имеют значение для расследования дела. Подростка планируют отправить в СИЗО на время расследования уголовного дела об убийстве.