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В Прикамье задержали подростка за убийство молодой матери, которую нашли в лесу

В Прикамье задержали подростка за убийство молодой матери, которую нашли голой в лесу

24 апреля 2024, 07:13
Фото: 1MI / соцсети погибшей

В Прикамье задержали подростка за убийство молодой матери, которую нашли в лесу

Парня задержали в тот же день, когда нашли тело пропавшей.

Следователи сообщили о задержании подозреваемого в убийстве 21-летней Александры Шелунцовой. Молодую мать не могли найти несколько дней после того, как она ушла из дома. Ее тело нашли в лесу за детским садом — девушка была голой.

В СК уточняют, что на теле женщины были повреждения, которые указывали на то, что ее убили. Подозреваемый — подросток 2008 года рождения. Ранее он не был судим.

В жилье задержанного силовики провели обыск, там они изъяли некие предметы, которые имеют значение для расследования дела. Подростка планируют отправить в СИЗО на время расследования уголовного дела об убийстве.

Лежала голой в лесу. В Прикамье задержали подозреваемого в убийстве молодой матери
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#Пермь#Убийство#Ск
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