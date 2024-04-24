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В РЭО одобрили новую инвестиционную политику

В РЭО одобрили новую инвестиционную политику

24 апреля 2024, 12:20
Фото: Изображение Midjourney
Совет по устойчивому развитию Российского экологического оператора утвердил документ по политике ответственного инвестирования. Также членами совета были без замечаний приняты документ по политике управления рисками и инвестиционная декларация компании.

Как сообщает издание newsnn.ru, инвестиционная декларация компании представляет направления инвестиционной деятельности, включая приоритетные и обязательные требования к инвестиционным проектам, а также правовые аспекты. Теперь срок участия Российского экологического оператора в инвестиционных проектах ограничен 12 годами, а целевая доходность инвестиций не должна быть меньше 5% годовых.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что компания имеет широкий выбор инвестиционных инструментов. Среди них — участие в уставных капиталах инвесторов и проектных компаний, предоставление поручительств по кредитам и займам инвесторов, а также предоставление собственных займов. Более того, РЭО предлагает эффективный инструмент поддержки инвесторов в виде финансирования инвестиционных проектов за счет средств, полученных от размещения облигаций компании.

В своем послании глава Российской Федерации поручил вместе с предпринимателями создать 400 новых объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Предполагается, что общий объем инвестиций в отрасль на 2025–2030 года составит 942 миллиарда рублей, в том числе 218 миллиардов — средства федерального бюджета. В настоящее время портфель Российского экологического оператора включает 113 проектов с общим объемом инвестиций около 300 миллиардов рублей. Кроме того, были подписаны дорожные карты с детальным планом действий по реализации инвестиционных проектов с 75 регионами России. Реализация данного портфеля позволит создать 316 объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Стоит напомнить, что в октябре прошлого года на Российском экологическом форуме Российский экологический оператор представил первый отчет об устойчивом развитии компании на 2021–2022 гг.

В июле 2021 года был сформирован экспертный совет по устойчивому развитию при РЭО, руководителем которого стала глава экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик. Состав совета включает экспертов отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, представителей бизнеса, научного сообщества и кредитных организаций. Основными задачами совета являются разработка методик и стандартов, связанных с зеленым финансированием в области обращения с отходами, а также сопровождение ESG-трансформации компаний.

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