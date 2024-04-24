В РЭО одобрили новую инвестиционную политику

В своем послании глава Российской Федерации поручил вместе с предпринимателями создать 400 новых объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Предполагается, что общий объем инвестиций в отрасль на 2025–2030 года составит 942 миллиарда рублей, в том числе 218 миллиардов — средства федерального бюджета. В настоящее время портфель Российского экологического оператора включает 113 проектов с общим объемом инвестиций около 300 миллиардов рублей. Кроме того, были подписаны дорожные карты с детальным планом действий по реализации инвестиционных проектов с 75 регионами России. Реализация данного портфеля позволит создать 316 объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами.