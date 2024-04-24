В РЭО отчитались о начале выездных проверок утилизаторов для включения в реестр РОП

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
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Updated Сегодня, 16:43
Основываясь на итогах таких проверок, было решено внести компании в реестр РОП. Как сообщает 56orb.ru, теперь они получили право заниматься оказанием услуг по утилизации согласно правилам закона о расширенной ответственности производителей.
Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев обращает внимание, что начиная с этого года все утилизаторы РОП должны быть внесены в особый реестр. Для попадания в такой перечень им придется успешно пройти проверку: речь идет о подтверждении, что их оборудование находится в рабочем состоянии и что оно вообще присутствует на объекте в полном объеме. Также компаниям придется доказать, что они действительно ведут выпуск заявленной продукции. В феврале 2024 года правительство передало Российскому экологическому оператору полномочия по проверке утилизаторов. Теперь РЭО при содействии Росприроднадзора занимается оценкой реальных мощностей по утилизации и фактическому производству изделий из отходов или вторсырья. На основе аудита документации и изучения производственных мощностей ставится вопрос о включении утилизатора в реестр проверенных. Если утилизатор не числится в реестре — исполнение нормативов в рамках РОП не засчитывается. Если компания вошла в реестр, это означает, что она располагает соответствующими мощностями и разрешениями на осуществление такой деятельности.
По информации, которой располагает РЭО, примерно 600 предприятий-утилизаторов получат легальную возможность работать в системе РОП в случае включения в реестр. Процедура — добровольная. На сегодняшний день компании подали уже свыше 350 заявок на внесение в реестр.
«Мы провели две выездные проверки. На каждом из предприятий проверили, как процесс выполняется, как получается именно тот продукт, который был указан в заявлении. Также проводили эксперимент по замеру мощности: брали определенный объем отходов и запускали по технологической линии, оценивая скорость, с которой он переработается. По итогам проверки обе компании включены в реестр утилизаторов», — раскрыл детали проведения проверок утилизаторов перед включением их в реестр директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов.
Предполагается, что пополнение реестра утилизаторов поможет бороться с историями о фейковых актах утилизации и увеличит спрос на их услуги: обращение к утилизаторам стоит меньше, чем уплата экосбора, благодаря коэффициентам экологичности в новых правилах РОП.