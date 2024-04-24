В РЭО отчитались о начале выездных проверок утилизаторов для включения в реестр РОП

Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев обращает внимание, что начиная с этого года все утилизаторы РОП должны быть внесены в особый реестр. Для попадания в такой перечень им придется успешно пройти проверку: речь идет о подтверждении, что их оборудование находится в рабочем состоянии и что оно вообще присутствует на объекте в полном объеме. Также компаниям придется доказать, что они действительно ведут выпуск заявленной продукции. В феврале 2024 года правительство передало Российскому экологическому оператору полномочия по проверке утилизаторов. Теперь РЭО при содействии Росприроднадзора занимается оценкой реальных мощностей по утилизации и фактическому производству изделий из отходов или вторсырья. На основе аудита документации и изучения производственных мощностей ставится вопрос о включении утилизатора в реестр проверенных. Если утилизатор не числится в реестре — исполнение нормативов в рамках РОП не засчитывается. Если компания вошла в реестр, это означает, что она располагает соответствующими мощностями и разрешениями на осуществление такой деятельности.