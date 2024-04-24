В России резко подскочили цены на баранину

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
По данным Росстата, в марте текущего года цены на различные виды баранины поднялись на 30-40 процентов по сравнению с прошлым годом. Другие виды мяса тоже подорожали, но не так сильно как баранина. Единственным конкурентом для баранины по росту цен стала охлажденная птица, сообщает pravda.ru.
Представители Министерства сельского хозяйства отвергают заявления о нехватке баранины на рынке. Они уверены, что количество скота достаточно для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, а объемы экспорта незначительны и не влияют на уровень цен. Они также отмечают, что в регионах, где баранина популярна, большая часть скота выращивается для собственного потребления, поэтому цены на нее не зависят от оптовых продаж.