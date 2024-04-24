В России резко подскочили цены на баранину

Представители Министерства сельского хозяйства отвергают заявления о нехватке баранины на рынке. Они уверены, что количество скота достаточно для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, а объемы экспорта незначительны и не влияют на уровень цен. Они также отмечают, что в регионах, где баранина популярна, большая часть скота выращивается для собственного потребления, поэтому цены на нее не зависят от оптовых продаж.