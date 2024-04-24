properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

В России резко подскочили цены на баранину

24 апреля 2024, 12:01
Цены на мясо баранины у производителей значительно выросли за последний год. Этот рост оказался неожиданным для многих чиновников, которые отрицают наличие дефицита этого продукта на рынке России.

По данным Росстата, в марте текущего года цены на различные виды баранины поднялись на 30-40 процентов по сравнению с прошлым годом. Другие виды мяса тоже подорожали, но не так сильно как баранина. Единственным конкурентом для баранины по росту цен стала охлажденная птица, сообщает pravda.ru.

Представители Министерства сельского хозяйства отвергают заявления о нехватке баранины на рынке. Они уверены, что количество скота достаточно для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, а объемы экспорта незначительны и не влияют на уровень цен. Они также отмечают, что в регионах, где баранина популярна, большая часть скота выращивается для собственного потребления, поэтому цены на нее не зависят от оптовых продаж.

Подпишитесь
На Парковом могут построить взрослую и детскую поликлиники
Сегодня, 11:27
Пермского бизнесмена отправили в колонию за хищение 299 миллионов у авиазавода
Сегодня, 11:23
Фото. Райское место построят в Перми почти за три миллиона рублей
Сегодня, 12:09
Стало известно место в Перми в рейтинге городов с самой вкусной шаурмой
Сегодня, 12:05
Пермский депутат временно возглавил Соликамск после ухода мэра
Сегодня, 12:05
Хороший, плохой, невнятный. Каким получился сериал по игре Fallout
Сегодня, 07:10
"