В России резко выросла заболеваемость корью

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
В России побит антирекорд заболеваемости кори. В прошлом году этой инфекцией переболели более 12 тыс. пациентов — это в 127 раз выше показателя 2022 года, когда по стране заразились около 100 человек, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на «Медвестник» и статистику Роспотребнадзора. В медицинском издании говорят, что уровень заболеваемости 2023 года является максимальным за последние 29 лет.
По статистике, ситуация с корью в РФ в разы хуже, чем в других странах. Корью в нашей стране в минувшем году заболело в 17 раз больше человек, чем в Европейском союзе, и почти в 500 раз больше, чем в США. В Америке в том году было официально зарегистрировано 58 пациентов с корью, а в России — более 12 тысяч.
Основной причиной вспышки кори называют пандемию коронавируса. Из-за ограничений по COVID-19 дети несколько раз не прививались или прививались позже, чем следовало. Также в Россию движется поток мигрантов из Центральной Азии, многие из них въезжают тоже без прививок. Вспышки кори были зарегистрированы и в Казахстане, какой-то процент заболевших — это завозные случаи.
Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович говорит, что проблема роста заболеваемости корью обостряется из-за технических сбоев. Надеяться на сокращение числа пациентов с этой инфекцией пока не стоит, ведь дело не только в вакцинации, но и в изменении геополитической ситуации, что тоже мешает эффективной борьбе с заболеванием.
России необходимо создать серьезный противоэпидемический щит. Иммунитет населения падает, а массовая ревакцинация не проводится. Да и далеко не все дети имеют прививку против кори, так как есть родители, настроенные к вакцинации негативно. При этом вакцины против кори в России производятся в достаточном количестве, и если проблема возникает, то ее решают быстро. Росздравнадзор отслеживает недостаток тех или иных препаратов и очень быстро справляется с дефицитом, говорит Лариса Попович. Если проблемы и возникают, то скорее организационного характера.