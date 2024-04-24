В России резко выросла заболеваемость корью

По статистике, ситуация с корью в РФ в разы хуже, чем в других странах. Корью в нашей стране в минувшем году заболело в 17 раз больше человек, чем в Европейском союзе, и почти в 500 раз больше, чем в США. В Америке в том году было официально зарегистрировано 58 пациентов с корью, а в России — более 12 тысяч.