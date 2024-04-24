В трех районах Перми пройдут отключения воды во время майских праздников

С 24 по 25 апреля с 10:00 водоснабжение отключат на улицах Бригадирская, 20, 26, 9, и Пихтовой, 11. С 25 по 26 апреля в 9:00 воды не будет в домах на ул. Мира, 37, 37А, 45, 72, 74, 76А. 29 апреля с 9:00 до 20:00 отключения воды пройдут на улицах Вильвенская, 1, шоссе Космонавтов, 47, 49, 51 53, на Мильчакова, 3, 4, 5, а также на улице Связистов 17, 18, 20, 22, 24.