В трех районах Перми пройдут отключения воды во время майских праздников

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
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В конце апреля — начале мая в Перми пройдут плановые отключения воды в Дзержинском, Индустриальном и Свердловском районах города. Информация об этом появилась на официальном сайте «Новогор -Прикамье».
С 24 по 25 апреля с 10:00 водоснабжение отключат на улицах Бригадирская, 20, 26, 9, и Пихтовой, 11. С 25 по 26 апреля в 9:00 воды не будет в домах на ул. Мира, 37, 37А, 45, 72, 74, 76А. 29 апреля с 9:00 до 20:00 отключения воды пройдут на улицах Вильвенская, 1, шоссе Космонавтов, 47, 49, 51 53, на Мильчакова, 3, 4, 5, а также на улице Связистов 17, 18, 20, 22, 24.
В четверг, 2 мая с 9:00 до 19:00, воду отключат на шоссе Космонавтов, 100, 102, 86, 88, 90, 92, 94, 94А, 96, 98, и на улице Плеханова, 69, 70, 71, 73. С 4 по 5 мая с 10:00 без воды останутся дома на улицах Запорожская, 1, 1/1, 156, 1А, Старцева, 155, 157, Холмогорская, 2, 2З, 4Б, 4В, и на Чукотской, 3,4.