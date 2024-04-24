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Владимир Плотников может стать «Почетным гражданином Перми»

Владимир Плотников может стать «Почетным гражданином Перми»

24 апреля 2024, 16:39
Фото: properm.ru
Также звание может получить основатель и руководитель спортивных школ по каратэ Киокушин.

Комиссия при главе Перми рассмотрела заявки на присуждение титула «Почетный гражданин Перми» в 2024 году. Комиссия рекомендовала главе Перми внести на утверждение депутатам Пермской городской думы двух претендентов, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В частности, рекомендованы кандидатуры основателя и руководителя спортивных школ каратэ Киокушин в Пермском крае Александра Алымова и депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова. Оба претендента были выдвинуты спортивной общественностью Прикамья. Рассмотрение их кандидатур состоится на майском пленарном заседании.

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