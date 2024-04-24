Владимир Плотников может стать «Почетным гражданином Перми»

В частности, рекомендованы кандидатуры основателя и руководителя спортивных школ каратэ Киокушин в Пермском крае Александра Алымова и депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова. Оба претендента были выдвинуты спортивной общественностью Прикамья. Рассмотрение их кандидатур состоится на майском пленарном заседании.