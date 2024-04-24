Владимир Плотников может стать «Почетным гражданином Перми»

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Комиссия при главе Перми рассмотрела заявки на присуждение титула «Почетный гражданин Перми» в 2024 году. Комиссия рекомендовала главе Перми внести на утверждение депутатам Пермской городской думы двух претендентов, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
В частности, рекомендованы кандидатуры основателя и руководителя спортивных школ каратэ Киокушин в Пермском крае Александра Алымова и депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова. Оба претендента были выдвинуты спортивной общественностью Прикамья. Рассмотрение их кандидатур состоится на майском пленарном заседании.