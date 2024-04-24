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Updated Сегодня, 14:07

Вузы Прикамья заключили соглашения о сотрудничестве с коллегами из Узбекистана

Вузы Прикамья заключили соглашения о сотрудничестве с коллегами из Узбекистана

24 апреля 2024, 14:06
Фото: пресс-служба губернатора Пермского края
Делегация Пермского края провела ряд встреч с руководителями вузов и колледжей республики.

Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным находится с официальным визитом в Республике Узбекистан. Одной из целей поездки стало укрепление сотрудничества Республики и региона в образовательной сфере, сообщает сайт губерантора и правительства Пермского края.

В частности, среди целей, с которыми в Узбекистан ехали ректоры пермских медвуза, фармакадемии и педагогического университета — вопросы формирования единых образовательных программ, взаимодействия в научно-образовательной сфере, сотрудничества по обмену студентами.

Пермская делегация провела в Бухаре ряд встреч с ректорами средних и высших образовательных учреждений медицинского профиля, а также нефтегазовой, педагогической, дорожной, туристическо-культурной специализаций. В Ташкенте пермяки посетили местный фармацевтический институт. Пермская сторона познакомилась с работой вузов и колледжей, их перспективами развития, а также представила свои научно-образовательные программы и возможности.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что в регионе сильная образовательная база среднего и высшего звена, а у пермских вузов есть опыт обучения иностранных студентов. Кроме того, во многих образовательных учреждениях края выстроена система по взаимодействию с предприятиями. В регионе представлен уникальный научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» (Пермский НОЦ), который объединяет ведущие пермские вузы, научные организации и предприятия реального сектора.

«Взаимодействие с Узбекистаном в образовании и науке позволит готовить востребованных специалистов для ключевых отраслей экономики двух стран. Например, профильные вузы региона готовы к приему абитуриентов Республики Узбекистан в качестве студентов и ординаторов медицинского университета и фармакадемии, а также на педагогические и технические специальности», — подчеркнул губернатор Прикамья.

По словам главы региона, что в ходе переговоров стороны договорились о совместном проведении конкурса студенческих стартапов с Бухарским инженерно-технологический институтом.

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет заключил меморандум о взаимодействии с Бухарским государственным университетом. Кроме того, ПГГПУ подписал соглашение о сотрудничестве с Бухарским государственным пединститутом.

Пермский медуниверситет подписал соглашение с Бухарским медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино. Вузы уже тесно сотрудничают несколько лет, в том числе в рамках обмена студентами. Соглашение о сотрудничестве также было заключено между Пермской государственной фармацевтической академией и Ташкентским фармацевтическим институтом.

#Политика#Образование#Пермский край#Высшее образование#Дмитрий махонин#Узбекистан
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