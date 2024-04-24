Вузы Прикамья заключили соглашения о сотрудничестве с коллегами из Узбекистана

Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что в регионе сильная образовательная база среднего и высшего звена, а у пермских вузов есть опыт обучения иностранных студентов. Кроме того, во многих образовательных учреждениях края выстроена система по взаимодействию с предприятиями. В регионе представлен уникальный научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» (Пермский НОЦ), который объединяет ведущие пермские вузы, научные организации и предприятия реального сектора.