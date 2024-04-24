Вузы Прикамья заключили соглашения о сотрудничестве с коллегами из Узбекистана

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным находится с официальным визитом в Республике Узбекистан. Одной из целей поездки стало укрепление сотрудничества Республики и региона в образовательной сфере, сообщает сайт губерантора и правительства Пермского края.
В частности, среди целей, с которыми в Узбекистан ехали ректоры пермских медвуза, фармакадемии и педагогического университета — вопросы формирования единых образовательных программ, взаимодействия в научно-образовательной сфере, сотрудничества по обмену студентами.
Пермская делегация провела в Бухаре ряд встреч с ректорами средних и высших образовательных учреждений медицинского профиля, а также нефтегазовой, педагогической, дорожной, туристическо-культурной специализаций. В Ташкенте пермяки посетили местный фармацевтический институт. Пермская сторона познакомилась с работой вузов и колледжей, их перспективами развития, а также представила свои научно-образовательные программы и возможности.
Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что в регионе сильная образовательная база среднего и высшего звена, а у пермских вузов есть опыт обучения иностранных студентов. Кроме того, во многих образовательных учреждениях края выстроена система по взаимодействию с предприятиями. В регионе представлен уникальный научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» (Пермский НОЦ), который объединяет ведущие пермские вузы, научные организации и предприятия реального сектора.
«Взаимодействие с Узбекистаном в образовании и науке позволит готовить востребованных специалистов для ключевых отраслей экономики двух стран. Например, профильные вузы региона готовы к приему абитуриентов Республики Узбекистан в качестве студентов и ординаторов медицинского университета и фармакадемии, а также на педагогические и технические специальности», — подчеркнул губернатор Прикамья.
По словам главы региона, что в ходе переговоров стороны договорились о совместном проведении конкурса студенческих стартапов с Бухарским инженерно-технологический институтом.
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет заключил меморандум о взаимодействии с Бухарским государственным университетом. Кроме того, ПГГПУ подписал соглашение о сотрудничестве с Бухарским государственным пединститутом.
Пермский медуниверситет подписал соглашение с Бухарским медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино. Вузы уже тесно сотрудничают несколько лет, в том числе в рамках обмена студентами. Соглашение о сотрудничестве также было заключено между Пермской государственной фармацевтической академией и Ташкентским фармацевтическим институтом.