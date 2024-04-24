Вынесен приговор супружеской паре, торговавшей героином в Перми

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор супружеской паре. Подробности дела сообщает пресс-служба прокуратуры края.
Подсудимые сами являлись наркопотребителями и по предложению неустановленного организатора, за деньги стали продавать наркотики на территории Перми. Исполняя роли закладчиков, получив крупную партию наркотических средств весом более 100 гр. в состав которых входил героин, они оборудовали тайники. При совершении очередного преступления молодые люди были задержаны сотрудниками полиции. При обыске их жилища полицейскими также были обнаружены наркотики.
Судом дилеры признаны виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере).
Суд, с учетом наличия у супругов двух малолетних детей, приговорил женщину к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, мужчину — к 13 годам 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.