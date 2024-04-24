Вынесен приговор супружеской паре, торговавшей героином в Перми

Подсудимые сами являлись наркопотребителями и по предложению неустановленного организатора, за деньги стали продавать наркотики на территории Перми. Исполняя роли закладчиков, получив крупную партию наркотических средств весом более 100 гр. в состав которых входил героин, они оборудовали тайники. При совершении очередного преступления молодые люди были задержаны сотрудниками полиции. При обыске их жилища полицейскими также были обнаружены наркотики.