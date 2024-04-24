За 2023 год прокуратура выявила в Перми 142 коррупционных нарушения

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В течение прошлого года в Пермском крае выявлено 142 коррупционных нарушения. Об этом сообщило издание «Новый компаньон» со ссылкой на прокурора Перми Егора Шмырина.
К дисциплинарной ответственности были привлечены 13 муниципальных чиновников, заведено четыре уголовных дела. Кроме того, удовлетворен иск прокуратуры о взыскании в бюджет Прикамья 120 млн рублей, похищенных в ходе коррупционного преступления.
«Основные нарушения, которые допускаются служащими, связаны с законодательством о закупках, предоставлением сведений о доходах и расходах. В настоящее время на рассмотрении судов находятся иски об истребовании в доход государства дорогостоящего имущества: автомобилей и денежных средств стоимостью 12 млн руб., законность происхождения которых государственные или муниципальные служащие не смогли подтвердить», — рассказал Шмырин на пленарном заседании Пермской гордумы 23 апреля.
Прокурор также добавил, что в регионе участились случаи конфликта интересов.