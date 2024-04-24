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За 2023 год прокуратура выявила в Перми 142 коррупционных нарушения

За 2023 год прокуратура выявила в Перми 142 коррупционных нарушения

24 апреля 2024, 07:23
Фото: ideogram.ai
В течение прошлого года было возбуждено четыре уголовных дела.

В течение прошлого года в Пермском крае выявлено 142 коррупционных нарушения. Об этом сообщило издание «Новый компаньон» со ссылкой на прокурора Перми Егора Шмырина.

К дисциплинарной ответственности были привлечены 13 муниципальных чиновников, заведено четыре уголовных дела. Кроме того, удовлетворен иск прокуратуры о взыскании в бюджет Прикамья 120 млн рублей, похищенных в ходе коррупционного преступления.

«Основные нарушения, которые допускаются служащими, связаны с законодательством о закупках, предоставлением сведений о доходах и расходах. В настоящее время на рассмотрении судов находятся иски об истребовании в доход государства дорогостоящего имущества: автомобилей и денежных средств стоимостью 12 млн руб., законность происхождения которых государственные или муниципальные служащие не смогли подтвердить», — рассказал Шмырин на пленарном заседании Пермской гордумы 23 апреля.

Прокурор также добавил, что в регионе участились случаи конфликта интересов.

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#Пермь#Прокуратура#Уголовное дело#Коррупция#Конфликт интересов#Закупки#Имущество#Иски#Законность#Муниципальные чиновники#Доходы и расходы#Денежные средства
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