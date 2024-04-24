За 2023 год прокуратура выявила в Перми 142 коррупционных нарушения

«Основные нарушения, которые допускаются служащими, связаны с законодательством о закупках, предоставлением сведений о доходах и расходах. В настоящее время на рассмотрении судов находятся иски об истребовании в доход государства дорогостоящего имущества: автомобилей и денежных средств стоимостью 12 млн руб., законность происхождения которых государственные или муниципальные служащие не смогли подтвердить», — рассказал Шмырин на пленарном заседании Пермской гордумы 23 апреля.