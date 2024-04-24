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Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

За год средний чек пермяка в кафе и ресторанах вырос на 8%

За год средний чек пермяка в кафе и ресторанах вырос на 8%

24 апреля 2024, 07:03
Фото: ideogram.ai
В первом квартале средний чек в заведениях общественного питания Прикамья составил 1066 рублей.

За I кв. 2024 года в ресторанах Пермского края средний чек составил 1066 рублей, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). Об этом сообщил Business Class со ссылкой на сервис «Чек Индекс».

Расходы пермяков на фастфуд в регионе вырос примерно до 443 на 10%. Количество покупок с января по март текущего года в сфере общепита увеличилось на 7%, а фастфуда — на 9%.

На территории России затраты граждан на кафе и рестораны в I кв. этого года в среднем составили 986 рублей, что на 7% больше чем за АППГ. При этом 469 рублей из них — затраты на фастфуд.

Основными аспектами роста оборота стали ценовой фактор, рост внутреннего туризма и автомобильных путешествий, открытие новых заведений, а также обновление форматов кафе и ресторанов.

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#Пермский край#Общепит#Внутренний туризм#Рестораны#Фастфуд#Покупки#Средний чек#Новые заведения
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